Загадочная темнота накрыла океан: ученые зафиксировали глобальное затмение воды

Мировой океан страдает от повышения температуры, кислотности, загрязнения и уничтожения экосистем. Но теперь к этому списку добавилась еще одна тревожная тенденция: за последние два десятилетия более пятой части океана заметно потемнела. Новое исследование показывает, что глубина проникновения солнечного света в океан значительно сократилась.

В журнале Global Change Biology опубликована научная работа, которая демонстрирует уменьшение фоторецептивной зоны океана – верхнего слоя воды, где обитает более 90% всех морских организмов, включая рыбу и планктон, занимающийся фотосинтезом, информирует 24 Канал.

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Проблема в том, что, по словам одного из авторов исследования, профессора Томаса Дэвиса из Университета Плимута, это уменьшает площадь океана, доступную для животных, которые зависят от солнечного и лунного света для жизни и размножения.

Вместе с Тимом Смитом из Университета Эксетера, Дэвис проанализировал 20 лет спутниковых данных NASA, чтобы оценить изменения глубины фоторецептивной зоны в период с 2003 по 2022 год.

Согласно их выводам, 21% океана стал темнее, а в 10% – глубина проникновения света уменьшилась более чем на 50 метров. Особенно значительные изменения наблюдаются в регионах вокруг Арктики и Антарктики. В 2,6% океанических вод глубина уменьшилась более чем на 100 метров. В то же время в около 10% площади океана вода, наоборот, стала светлее.

Исследователи напоминают, что ученые уже ранее обращали внимание на изменение цвета океана, которую связывают с трансформацией состава планктона. Но масштабы затмения океана стали понятными только сейчас.

Точная причина потемнения пока не установлена. Ученые предполагают, что это может быть следствием совокупности факторов: загрязнение вод у побережий органическими веществами и осадочными материалами, а также изменений в глобальной океанической циркуляции. Но ключевой вывод однозначен – человек в значительной степени виноват в этой тенденции.

Фоторецептивные зоны океана критически важны для жизни на планете. Они влияют на выработку кислорода, обеспечивают рыбные ресурсы, помогают в борьбе с изменениями климата и поддерживают общий экологический баланс. Поэтому ученые серьезно обеспокоены этой тенденцией.