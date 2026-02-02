Коли ваш Samsung Galaxy отримає найсвіжіше оновлення One UI – розкрито графік релізу

Компанія Samsung готується до наступного великого етапу розвитку своєї фірмової оболонки. One UI 8.5 уже кілька місяців тестується в межах бета-тесту й поступово наближається до стабільного релізу. Оновлення обіцяє не косметичні правки, а помітні зміни у функціональності, безпеці та можливостях персоналізації, що робить його одним із ключових апдейтів для екосистеми Galaxy цього року.

Які Galaxy отримають One UI 8.5 і коли це станеться?

Офіційний перелік сумісних моделей Samsung поки що не опублікувала. Втім логіка оновлень компанії дає змогу зробити доволі точний прогноз. One UI 8.5 базується на Android 16 і використовує новішу гілку QPR2, тому всі смартфони та планшети, які вже отримали One UI 8.0 або вийшли з нею з коробки, з високою ймовірністю оновляться і до версії 8.5, пише Gizmochina.

До цієї категорії входять флагмани та субфлагмани кількох поколінь, складані моделі, актуальні планшети, а також значна частина середнього сегмента. Йдеться про лінійки Galaxy S від S21 FE до S25 Ultra, складані Galaxy Fold і Flip кількох поколінь, планшети серій Galaxy Tab S, Tab A та захищені Tab Active. Також у списку очікуваних моделей – численні представники Galaxy A, F, M і XCover, включно з бюджетними смартфонами з підтримкою LTE та 5G.

Іншими словами, якщо ваш пристрій уже працює на One UI 8.0, шанс отримати One UI 8.5 дуже високий. Остаточне підтвердження все ж варто чекати від Samsung, оскільки компанія інколи коригує політику підтримки для окремих регіонів або конфігурацій.

Наразі джерела надають такий список пристроїв:

Серія Galaxy S: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21 FE.

Серія складаних Galaxy: Galaxy TriFold, Fold 7, Flip 7, Fold SE, Fold 6, Flip 6, Fold 5, Flip 5, Fold 4, Flip 4.

Серія Galaxy Tab: Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, S9 FE+, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A11, Tab A11+, Tab A9, Tab A9+, Tab Active 5, Tab Active 5 Pro.

Серія Galaxy A: Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A17 (LTE & 5G), A16 (LTE & 5G), A15 (LTE & 5G), A07 (LTE & 5G), A06 (LTE & 5G).

Серія Galaxy F: F56, F55, F54, F36, F34, F17, F16, F15, F07, F06.

Серія Galaxy M: Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53, M36, M34, M33, M17, M16, M15, M07, M06.

Серія Galaxy XCover: Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro.

Коли стартує розгортання оновлення?

Очікується, що стабільна версія One UI 8.5 дебютує разом із новою серією Galaxy S26. Презентація цих смартфонів запланована на кінець лютого, а старт продажів – на початок березня. Саме вони стануть першими пристроями з передвстановленою One UI 8.5.

Після цього Samsung традиційно візьме паузу в кілька тижнів, перш ніж розпочати масове оновлення вже випущених моделей. За попередніми даними, розгортання стабільної версії може стартувати наприкінці квітня.

Спочатку апдейт отримають преміальні смартфони – флагмани серії Galaxy S і нові складані Galaxy.

Далі черга дійде до старших флагманів, планшетів.

Лише потім – до моделей середнього та бюджетного сегментів.

Чого чекати від One UI 8.5?

One UI 8.5 покликана зробити користування пристроями Galaxy ще простішим, продуктивнішим та безпечнішим. Оновлення, про які пише Samsung, зосереджене на покращенні процесів створення контенту, зручнішому обміні файлами та розширених можливостях взаємодії між пристроями.

Нова оболонка значно спрощує роботу з фотографіями завдяки оновленню Photo Assist, яке дозволяє редагувати зображення без необхідності зберігати кожну зміну окремо. Користувачі можуть переглядати історію редагувань та вибирати найкращі варіанти.

Також вдосконалено функцію "Швидкий спільний доступ", яка тепер автоматично розпізнає людей на фото й пропонує надсилати їх безпосередньо відповідним контактам, що робить обмін контентом більш інтуїтивним.

Окремо наголошується на нових можливостях взаємодії між пристроями Galaxy: функція "Аудіотрансляція" дозволяє транслювати звук і навіть голос зі смартфона на сусідні пристрої, що зручно для групових заходів.

Крім того, "Спільний доступ до сховища" відкриває файли з інших пристроїв Galaxy прямо у додатку "Мої файли".

У сфері безпеки One UI 8.5 посилює захист від крадіжки та додає нові рівні контролю налаштувань.

Бета-версія доступна для користувачів серії Galaxy S25 у низці країн, включно з США, Великою Британією, Німеччиною, Польщею, Кореєю та Індією, через застосунок Samsung Members.