OpenAI тестує прямі покупки в ChatGPT: що зміниться для користувачів

Найближчим часом у чатботі ChatGPT може з’явитися функція замовлення товарів напряму, без переходу на сайти магазинів. Інтрига навколо деталей щодо нової функції зростає, адже вона має шанс вплинути на всю індустрію інтернет-комерції.

OpenAI планує додати в ChatGPT опцію онлайн-покупок, яка дозволить користувачам оформляти замовлення без потреби відвідувати сайти магазинів, розповідає 24 Канал з посиланням на Financial Times. Такий підхід може повністю змінити звичний досвід онлайн-шопінгу – відтепер покупки можна буде здійснювати безпосередньо у чаті.

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Для реалізації цієї ідеї OpenAI співпрацює з Shopify – однією із провідних хмарних платформ для електронної комерції. Партнерство дозволить брендам та продавцям приймати замовлення через ChatGPT, а OpenAI зароблятиме комісію з кожної транзакції. Це створює новий потенційний дохід навіть від безкоштовних користувачів, що важливо для монетизації сервісу.

Поки що ChatGPT лише показує товари та надає посилання на сайти, але найближчим часом може з'явитися можливість оплачувати обрані продукти прямо у чаті. Подібна інтеграція здатна посилити конкуренцію з традиційними пошуковими системами, зокрема Google.

ChatGPT надасть змогу купувати продукти пр'ямо із застосунка / Фото OpenAI

Механізм відбору товарів наразі базується на вподобаннях користувача, бюджеті та параметрах запиту, однак порядок показу визначається постачальниками даних, і вартість чи умови доставки не враховуються. OpenAI не виключає, що ці критерії скоро оновлять, зробивши вибір більш зручним і прозорим для користувача.

Також компанія вже спілкується з брендами щодо адаптації їхніх продуктів під алгоритми штучного інтелекту, а спеціальна система AIO (аналог SEO для чатботів) допоможе підвищити помітність товарів у ChatGPT. Проте експерти припускають, що це може радикально змінити ринок реклами та роботу рекламних агентств.

Що стосується реклами, раніше OpenAI запевняла, що не планує її впроваджувати у сервіс. Однак згодом фінансова директорка Сара Фрайар визнала – такий варіант також розглядають.

Засновник компанії Сем Альтман запевнив, що за пріоритетне розміщення товарів стягнення плати не передбачається, хоча партнерські відрахування, наприклад 2% із покупок через пошукову систему Deep Research, можуть з'явитись.

А тим часом колишній інженер OpenAI розповів про свій досвід роботи в компанії. Він зазначив, що OpenAI зберігає атмосферу стартапу, надаючи співробітникам свободу дій, але це призводить до дублювання роботи та часом поганої якості коду.