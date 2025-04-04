Цього чекали всі користувачі Windows: Microsoft дозволить довільно змінювати меню "Пуск"

У Windows 11 з’явиться оновлене меню "Пуск" із розширеним функціоналом. Microsoft тестує інтерфейс, що об’єднує закріплені програми, рекомендовані елементи та список застосунків та дозволяє користувачу змінювати меню на власний смак.

Велике оновлення "Пуск" у Windows 11 активно допрацьовують, а головною зміною буде об’єднання розділів "Закріплене" (Pinned) та "Рекомендоване" (Recommended) зі списком застосунків в одну інтегровану панель, розповідає 24 Канал.

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Крім того, меню стане ширшим, що дозволить закріпити більше програм, і всі елементи в розділі "Закріплене" відображатимуться автоматично, без необхідності прокручування.

Оновлене меню також запропонує розширені можливості налаштування. Наприклад, користувачі зможуть сховати блок "Рекомендоване" під секцією із закріпленими застосунками. Раніше в цьому розділі відображалися нещодавно встановлені програми або нещодавно відкриті файли.

Першим на нововведення звернув увагу користувач X під ніком @phantomofearth, який виявив змінене меню у останній бета-версії Windows 11, доступній для учасників програми попереднього оцінювання Windows Insider.

Ось як виглядатиме нове меню "Пуск"

Microsoft офіційно не анонсувала оновлення, однак з огляду на те, що щорічна конференція для розробників Microsoft Build відбудеться у травні, можна очікувати, що компанія розкриє більше подробиць про нове меню "Пуск" найближчим часом.

Разом з тим Windows 11 отримає новий екран помилки, який замінить старий "синій екран смерті". Як зазначає компанія, новий інтерфейс буде відповідати принципам дизайну Windows 11, але фінального вигляду він поки не має.