Google розпочала розгортання великого оновлення Android 16 QPR1 для пристроїв Pixel. Апдейт приносить масштабний редизайн системи у стилі Material 3 Expressive, вересневий патч безпеки та набір нових функцій Feature Drop.

Оновлення вже доступне для завантаження на більшості актуальних моделей Pixel, інформує 24 Канал. Редакція Техно розібралася, що нового в дизайні та функціях отримали власники гуглфонів.

Що нового в оновленні Android 16?

Головною зміною став оновлений візуальний стиль системи.

На екрані блокування дата, день тижня та погода тепер відображаються під великим годинником або праворуч від нього, якщо є сповіщення.

Також змінився дизайн іконок у рядку стану: значки Wi-Fi та мобільного зв'язку помінялися місцями й тепер розділені.

Панель швидких налаштувань отримала значне оновлення. Тепер користувачі можуть змінювати розмір плиток, залишаючи лише іконки без текстових міток. Це дозволяє розмістити до 16 іконок (сітка 4х4) замість звичних 8.

При натисканні плитки змінюють форму з овалів на прямокутники і все це анімовано в новому дизайні. Деякі з них, як-от Bluetooth, дозволяють швидко вмикати та вимикати функцію дотиком до іконки.

Віджет керування медіа тепер має прямокутну кнопку паузи та овальну кнопку відтворення, а також яскравіше оформлення.



Android 16 виглядає по-новому в дизайні Material 3 Expressive / Фото 24 Канал / Google

Повзунок гучності, як і повзунок яскравості, отримав новий вигляд з анімованим елементом внизу під час відтворення аудіо.

Сповіщення тепер показують справжню іконку програми замість тематичного логотипа, а при змахуванні одного сповіщення інші в переліку ледь помітно реагують на рух.

Pixel Launcher також оновили . Віджет At a Glance став меншим, що звільнило місце для додаткового ряду іконок на головному екрані. Користувачам доступні розміри Small, Medium, Large та XL.

. Віджет At a Glance став меншим, що звільнило місце для додаткового ряду іконок на головному екрані. Користувачам доступні розміри Small, Medium, Large та XL. Рядок пошуку внизу екрана тепер розміщений в овальному контейнері, а праворуч з'явилося коло для доступу до режиму AI. Список програм тепер відкривається у вигляді панелі, а не на весь екран.



В Android 16 чимало нових та корисних змін / Фото 24 Канал / Google

Меню "Шпалери та стиль" отримало новий дизайн та опції. Після вибору шпалери можна застосувати одну з п'яти фігур та кольорів, а також погодні ефекти: туман, дощ, сніг або сонце.

Годинник на екрані блокування можна налаштувати, зробивши його округлим або гострим, і відрегулювати товщину за допомогою повзунка.

Додаток "Налаштування" стало легше переглядати завдяки кольоровим іконкам для кожного меню. Усі сторінки тепер використовують контейнери для кращого групування параметрів.



"Налаштування" отримали свіжий вигляд / Фото 24 Канал / Google

Коли Android 16 QPR1 стане доступним для користувачів Pixel?

Оновлення Android 16 QPR1 з вересневим патчем безпеки вже почало надходити на Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, а також на всю лінійку Pixel 8 та Pixel 9. На пристроях серії Pixel 10, де система вже була встановлена, вийде лише патч безпеки.

