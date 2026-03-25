ООН б'є на сполох: річкові риби можуть зникнути

Популяції мігруючих прісноводних риб стрімко скорочуються і можуть опинитися на межі зникнення. Про це йдеться у новому звіті ООН, який підкреслює загрози для екосистем річок і мільйонів людей.

Новий звіт United Nations попереджає про критичне падіння чисельності мігруючих прісноводних риб, які відіграють ключову роль у підтримці здоров'я річкових екосистем і забезпеченні продовольством мільйонів людей. Про це пише Science Alert.

Чому мігруючі риби опинилися під загрозою?

За оцінками експертів, популяції цих видів стрімко скорочуються через низку факторів, серед яких руйнування природних середовищ існування, надмірний вилов і забруднення води. Проблема охоплює великі річкові системи світу – від Amazon River до Danube River.

Доповідь була представлена під час саміту COP15 у Бразилії. У ній зазначається, що прісноводні риби належать до найбільш вразливих хребетних на планеті.

Серед видів, які зазнали значного скорочення чисельності, – меконзький гігантський сом, європейський вугор та різні види осетрові. Основними причинами є будівництво дамб, що перешкоджають міграції, а також інтенсивний вилов, зокрема заради чорної ікри.

Як пише The Guardian, деякі види вже зникли. Наприклад, китайський веслонос офіційно визнано вимерлим. Інші виживають лише завдяки програмам розведення в неволі та подальшого повернення у дику природу.

За даними World Wide Fund for Nature, чисельність мігруючих прісноводних риб з 1970 року скоротилася приблизно на 81%. Це серйозний удар по глобальних екосистемах, адже ці види є важливим джерелом білка як для людей, так і для тварин.

Мігруючі риби потребують вільного доступу до різних ділянок річок – для розмноження та живлення. Оскільки їхні маршрути часто проходять через кілька країн, ефективний захист можливий лише за умови міжнародної співпраці.

У звіті визначено близько 350 видів, які можуть отримати додатковий захист у межах Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин. Серед них – лосось, вугор і мінога.

Серед ключових регіонів, де необхідні першочергові заходи, називають басейни Amazon Basin, La Plata Basin, Danube River, Mekong River, Ganges-Brahmaputra та Nile River.

Один із авторів дослідження Зеб Гоган наголосив, що ситуація є критичною. За його словами, для збереження цих видів країнам потрібно спільно працювати над тим, щоб річки залишалися з'єднаними, продуктивними та придатними для життя.