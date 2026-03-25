Новый отчет United Nations предупреждает о критическом падении численности мигрирующих пресноводных рыб, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья речных экосистем и обеспечении продовольствием миллионов людей. Об этом пишет Science Alert.

Почему мигрирующие рыбы оказались под угрозой?

По оценкам экспертов, популяции этих видов стремительно сокращаются из-за ряда факторов, среди которых разрушение природных сред обитания, чрезмерный вылов и загрязнение воды. Проблема охватывает крупные речные системы мира – от Amazon River до Danube River.

Доклад был представлен во время саммита COP15 в Бразилии. В нем отмечается, что пресноводные рыбы относятся к наиболее уязвимым позвоночным на планете.

Среди видов, которые подверглись значительному сокращению численности, – меконгский гигантский сом, европейский угорь и различные виды осетровых. Основными причинами являются строительство дамб, препятствующих миграции, а также интенсивный вылов, в частности ради черной икры.

Как пишет The Guardian, некоторые виды уже исчезли. Например, китайский веслонос официально признан вымершим. Другие выживают только благодаря программам разведения в неволе и последующего возвращения в дикую природу.

По данным World Wide Fund for Nature, численность мигрирующих пресноводных рыб с 1970 года сократилась примерно на 81%. Это серьезный удар по глобальным экосистемам, ведь эти виды являются важным источником белка как для людей, так и для животных.

Мигрирующие рыбы нуждаются в свободном доступе к различным участкам рек – для размножения и питания. Поскольку их маршруты часто проходят через несколько стран, эффективная защита возможна только при условии международного сотрудничества.

В отчете определено около 350 видов, которые могут получить дополнительную защиту в рамках Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных. Среди них – лосось, угорь и минога.

Среди ключевых регионов, где необходимы первоочередные меры, называют бассейны Amazon Basin, La Plata Basin, Danube River, Mekong River, Ganges-Brahmaputra и Nile River.

Один из авторов исследования Зеб Гоган подчеркнул, что ситуация является критической. По его словам, для сохранения этих видов странам нужно совместно работать над тем, чтобы реки оставались соединенными, продуктивными и пригодными для жизни.