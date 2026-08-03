Математичний прорив: нова ШІ-модель Astra від OpenAI розв'язала загадки десятиліть

OpenAI офіційно представила Astra – нове сімейство моделей штучного інтелекту, яке вже встигло шокувати науковий світ. Внутрішня версія системи розв'язала десять складних математичних задач, над якими провідні дослідники безуспішно працювали протягом останніх десятиліть.

Десять перемог над невідомим

Розробники обрали проблеми, у яких вчені не могли досягти суттєвого прогресу протягом 10 – 40 років. Результати охоплюють широке коло дисциплін: від багатовимірної геометрії та теорії кодувань до квантової складності й криптографії. Про це пише видання The Decoder.

Серед найгучніших досягнень – перша в історії побудова несофічної групи та спростування гіпотези жорсткості Конна, висунутої ще у 1980 році. Також Astra знайшла нові рішення для задач Пола Ердьоша та покращила оцінки щільності упаковки сфер, які залишалися незмінними з 1978 року.

Це велика новина,

– прокоментував Томас Блум, математик Манчестерського університету.

Astra продемонструвала здатність не просто перебирати варіанти, а будувати складні логічні ланцюжки. Система самостійно підготувала математичні аргументи, а згодом, координуючи роботу кількох агентів, допомогла дослідникам оформити їх у повноцінний науковий збірник на 249 сторінок.

Щоб виключити можливість помилок, усі докази формалізували за допомогою мови Lean 4. Це дозволило провести машинну перевірку кожної логічної ланки, підтвердивши їхню абсолютну точність.

Наука за ціною обіду

Одним із найбільш дивовижних аспектів дослідження стала його економічна ефективність. За оцінками компанії, кількість токенів, використаних для генерації всіх десяти рішень, коштувала б приблизно 2000 доларів за тарифами API у моделі Sol. Попри такий успіх, розробники визнають, що штучному інтелекту все ще є куди рости.

На жаль, жодної з задач тисячоліття поки що розв'язати не вдалося,

– додав Ноам Браун, один із розробників технології Astra, який працював над методами міркування моделі.

Мова йде про сім найскладніших математичних проблем, за розв'язання кожної з яких Інститут Клея обіцяє винагороду у 1 мільйон доларів. Браун пояснив, що команда поки не витрачала на ці задачі значних обчислювальних ресурсів, але планує продовжувати експерименти.

Компанія вважає Astra важливим кроком до створення повністю автономного ШІ-дослідника, появу якого OpenAI прогнозує до березня 2028 року.

Під наглядом регуляторів

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман уже встиг продемонструвати можливості Astra політикам та регуляторам у Вашингтоні. Нова лінійка моделей, куди також входять версії Sol, Terra та Luna, стане першою, що пройде через нову систему державної перевірки безпеки у США. Влада хоче переконатися, що настільки потужні системи не створюють непередбачуваних ризиків перед їхнім випуском у широкий доступ.

Головною особливістю Astra називають її здатність працювати над завданнями безперервно протягом кількох годин або навіть днів. Сучасні ШІ-агенти часто припускаються помилок у довгих ланцюжках дій, проте в Astra розробники реалізували нові механізми самокорекції та координації.

Поки що OpenAI не називає точну дату релізу та не уточнює, чи отримає модель назву GPT-5.6 або стане початком серії GPT-6.