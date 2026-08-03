Десять побед над неизвестным

Разработчики выбрали проблемы, в которых ученые не могли добиться существенного прогресса в течение 10–40 лет. Результаты охватывают широкий круг дисциплин: от многомерной геометрии и теории кодировок до квантовой сложности и криптографии. Об этом пишет издание The Decoder.

Среди самых громких достижений – первая в истории постройка несофической группы и опровержение гипотезы жесткости Конна, выдвинутой еще в 1980 году. Также Astra нашла новые решения задач Пола Эрдьоша и улучшила оценки плотности упаковки сфер, которые оставались неизменными с 1978 года.

Это большая новость,

– прокомментировал Томас Блум, математик Манчестерского университета.

Astra продемонстрировала способность не просто перебирать варианты, а строить сложные логические цепочки. Система самостоятельно подготовила математические аргументы, а впоследствии, координируя работу нескольких агентов, помогла исследователям оформить их в полноценный научный сборник на 249 страниц.

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Чтобы исключить возможность ошибок, все доказательства были формализованы с помощью языка Lean 4. Это позволило провести машинную проверку каждого логического звена, подтвердив их абсолютную точность.

Наука по цене обеда

Одним из самых удивительных аспектов исследования стала его экономическая эффективность. По оценкам компании, количество токенов, использованных для генерации всех десяти решений, обошлось бы примерно в 2000 долларов по тарифам API в модели Sol. Несмотря на такой успех, разработчики признают, что искусственному интеллекту еще есть куда расти.

К сожалению, ни одну из задач тысячелетия пока решить не удалось,

– добавил Ноам Браун, один из разработчиков технологии Astra, который работал над методами рассуждений модели.

Речь идет о семи самых сложных математических проблемах, за решение каждой из которых Институт Клея обещает вознаграждение в размере 1 миллиона долларов. Браун пояснил, что команда пока не затрачивала на эти задачи значительных вычислительных ресурсов, но планирует продолжать эксперименты.

Компания считает Astra важным шагом к созданию полностью автономного ИИ-исследователя, появление которого OpenAI прогнозирует к марту 2028 года.

Под присмотром регуляторов

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман уже успел продемонстрировать возможности Astra политикам и регуляторам в Вашингтоне. Новая линейка моделей, в которую также входят версии Sol, Terra и Luna, станет первой, что пройдет через новую систему государственной проверки безопасности в США. Власти хотят убедиться, что столь мощные системы не создают непредсказуемых рисков перед их выпуском в широкий доступ.

Главной особенностью Astra называют ее способность работать над задачами непрерывно в течение нескольких часов или даже дней. Современные ИИ-агенты часто допускают ошибки в длинных цепочках действий, однако в Astra разработчики реализовали новые механизмы самокоррекции и координации.

Пока что OpenAI не называет точную дату релиза и не уточняет, получит ли модель название GPT-5.6 или станет началом серии GPT-6.