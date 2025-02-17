OpenAI нарешті офіційно відповіла на пропозицію Ілона Маска щодо продажу компанії

Правління OpenAI дещо затягнуло з реакцією на пропозицію продати компанію. Хоча генеральний директор Сем Альтман відмовив одразу, процедура вимагала від ради директорів зібратися й обговорити питання, а потім подати своє рішення у вигляді офіційного документа. Нарешті це сталося: консорціум інвесторів на чолі з Ілоном Маском та його x.AI отримав свою відповідь.

Результат

Як і анонсував Сем Альтман раніше, компанія відмовила інвесторам. OpenAI не буде продана на 97,4 мільярда доларів, як того хотів Ілон Маск та його соратники по консорціуму, такі як Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC та Арі Емануель, генеральний директор голлівудської компанії Endeavour. Усі вони хотіли зупинити перетворення OpenAI з неприбуткової організації, яка працює на благо людства, на повноцінну комерційну компанію, котра ставить прибуток на перше місце, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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У відповідь на пропозицію про поглинання правління OpenAI надіслало наступний лист: "На початку цього тижня ви надіслали листа від імені консорціуму корпоративних і фінансових структур, у якому запропонували придбати всі активи OpenAI, причому зробити це найближчим часом, за умови дотримання численних умов. Два дні тому ви подали до суду позовну заяву, в якій додали нові істотні умови до пропозиції. В результаті цього подання стало очевидно, що широко розрекламована "пропозиція" ваших клієнтів насправді не є пропозицією.

У будь-якому випадку, пропозиція ваших клієнтів, навіть у тому вигляді, в якому вона була подана вперше, не відповідає найкращим інтересам місії OpenAI, а тому відхиляється. Рішення правління OpenAI з цього питання є одностайним".

Окрім генерального директора OpenAI Сема Альтмана, до складу правління OpenAI наразі входять незалежні директори Брет Тейлор (голова), Адам Д'Анджело, доктор Сью Десмонд-Хелльман, Зіко Колтер, генерал армії США у відставці Пол М. Накасоне, Адебайо Огунлесі, Ніколь Селігман, Фіджі Сімо та Ларрі Саммерс.

Голова правління OpenAI Брет Тейлор також зробив окрему заяву у відповідь на пропозицію Ілона Маска про поглинання:

OpenAI не продається, і рада директорів одноголосно відхилила останню спробу пана Маска порушити конкуренцію,

– каже він.

Тейлор явно натякає на припущення про те, що пропозиція Маска насправді зроблена не з благородних цілей зберегти OpenAI некомерційною та убезпечити людство від наслідків, а лише щоб отримати переваги для своєї компанії штучного інтелекту x.AI. Ще перебуваючи серед засновників OpenAI, Маск, згідно з нещодавніми витоками листів, сам хотів комерціалізувати стартап і керувати ним одноосібно. Але коли йому це не вдалося, він покинув компанію у 2018 році. Після виходу в світ ChatGPT й розкриття намірів OpenAI стати комерційною компанією, мільярдер почав критикувати її за те, чого сам же й хотів.

Зараз він розробляє власний ШІ, який сильно відстає від ChatGPT, а тому контроль над розробками OpenAI дозволив би йому об'єднати обидві компанії та їхні потужності, щоб контролювати все.