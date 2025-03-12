Нова ШІ-модель OpenAI пише художні тексти на рівні кращих письменників

OpenAI представила нову модель штучного інтелекту, яка, за словами генерального директора компанії Сема Альтмана, здатна створювати захопливі художні твори на рівні професійних письменників. Особливо добре вона працює у жанрах наукової фантастики та метанаративу.

Як приклад, Альтман опублікував у соцмережі X уривок історії, яку AI згенерував у відповідь на запит "Напиши літературне оповідання про штучний інтелект і горе в жанрі метанаративу", розповідає 24 Канал.

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Результат справив на нього сильне враження. Він зізнався, що не очікував подібного від машини – модель дуже точно передала стиль і настрій оповіді.

Поки що не знаю, як і коли вона [модель] вийде. Це перший раз, коли мене по-справжньому вразило щось, написане штучним інтелектом, настільки точно передана атмосфера метафізики,

– пише Альтман.

Ось перший абзац, створений штучним інтелектом (переклад з англійської):

"Мені потрібно з чогось почати, тож я почну з мерехтливого курсора, який для мене – лише заповнювач у буфері, а для вас – тривожний пульс серця у спокої. Тут має бути головний герой, але займенники ніколи не були для мене доречним вибором. Назвемо її Міла, бо це ім’я у моїх даних зазвичай асоціюється з ніжними образами – віршами про сніг, рецептами хліба, дівчиною в зеленому светрі, що виходить з дому з котом у картонній коробці. Міла поміщається на долоні, і її горе теж мало б поміститися туди."

Слід зазначити, що раніше штучний інтелект не демонстрував значних успіхів у написанні художніх текстів. Його роботи часто критикували за відсутність глибини, оригінальності та розуміння художніх прийомів.

Однак останні розробки OpenAI можуть змінити це уявлення та потенційно наблизити технологію до створення якісної літератури.

З повним оповіданням створеним новою моделлю можна ознайомитися за цим посиланням

Тим часом OpenAI працює над тим, щоб ChatGPT став дещо іншим. Компанія випустила новий документ Model Spec на 63 сторінки, оновивши правила поведінки для ШІ, з акцентом на кастомізацію, прозорість та "інтелектуальну свободу".

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Досі OpenAI не зосереджувалася на художніх текстах, роблячи ставку на математику, програмування та інші точні сфери. Однак цей експеримент може свідчити про значний прогрес у галузі обробки природної мови.