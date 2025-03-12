В качестве примера, Альтман опубликовал в соцсети X отрывок истории, которую AI сгенерировал в ответ на запрос "Напиши литературный рассказ об искусственном интеллекте и горе в жанре метанаратива", рассказывает 24 Канал.

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Результат произвел на него сильное впечатление. Он признался, что не ожидал подобного от машины – модель очень точно передала стиль и настроение рассказа.

Пока что не знаю, как и когда она [модель] выйдет. Это первый раз, когда меня по-настоящему впечатлило что-то, написанное искусственным интеллектом, настолько точно передана атмосфера метафизики,

– пишет Альтман.

Вот первый абзац, созданный искусственным интеллектом (перевод с английского):

"Мне нужно с чего-то начать, поэтому я начну с мерцающего курсора, который для меня – лишь заполнитель в буфере, а для вас – тревожный пульс сердца в покое. Здесь должен быть главный герой, но местоимения никогда не были для меня уместным выбором. Назовем ее Мила, потому что это имя в моих данных обычно ассоциируется с нежными образами – стихами о снеге, рецептами хлеба, девушкой в зеленом свитере, выходящей из дома с котом в картонной коробке. Мила помещается на ладони, и ее горе тоже должно было бы поместиться туда."

Следует отметить, что ранее искусственный интеллект не демонстрировал значительных успехов в написании художественных текстов. Его работы часто критиковали за отсутствие глубины, оригинальности и понимания художественных приемов.

Однако последние разработки OpenAI могут изменить это представление и потенциально приблизить технологию к созданию качественной литературы.

С полным рассказом созданным новой моделью можно ознакомиться по этой ссылке.

Между тем OpenAI работает над тем, чтобы ChatGPT стал несколько иным. Компания выпустила новый документ Model Spec на 63 страницы, обновив правила поведения для ИИ, с акцентом на кастомизацию, прозрачность и "интеллектуальную свободу".

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До сих пор OpenAI не сосредотачивалась на художественных текстах, делая ставку на математику, программирование и другие точные сферы. Однако этот эксперимент может свидетельствовать о значительном прогрессе в области обработки естественного языка.