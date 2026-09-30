OpenAI запускає новий тарифний план за 500 доларів: які можливості він дає

OpenAI провела грандіозну презентацію DevDay 2026, на якій анонсувала понад 20 масштабних оновлень для екосистеми ChatGPT. Однією з головних новин став запуск преміальної передплати за 500 доларів на місяць та інтеграція штучного інтелекту безпосередньо в робочі інструменти команд.

Новий рівень передплати та нові моделі

Розробники представили тарифний план ChatGPT Pro 500 вартістю 500 доларів на місяць, який надає доступ до надшвидкої моделі Astra Ultrafast. Він доповнив існуючі рівні за 100 та 200 доларів, пише Neowin.

Ultrafast 2 – це ексклюзивна фішка цього тарифу, яка недоступна на дешевших рівнях. Функція забезпечує значне прискорення роботи флагманської моделі GPT-6 Astra в інструментах ChatGPT Work та Codex. Швидкість генерації досягає до 300 токенів на секунду, що дає 8-кратне прискорення під час написання коду.

План пропонує у 25 разів вищі ліміти, ніж базовий тариф Plus за 20 доларів. Це дозволяє виконувати тривалі агентні сесії, що можуть працювати безперервно годинами або навіть днями.

Тариф покриває доступ до Pro-моделей, інструментів глибокого дослідження (deep research), генерації зображень, пам'яті та великого обсягу завантаження файлів.

Нагадаємо, ми вчора також повідомляли, що компанія відновлює прийом нових користувачів на рівень за 200 доларів із меншими лімітами використання (удвічі, порівняно з попередніми умовами), проте діючі передплатники збережуть свої попередні умови до 29 жовтня 2026 року. Таким чином, компанія зробила план за 500 доларів безальтернативним рішенням для тих, кому потрібен максимум швидкості та обсягів.

Одночасно з цим команда випустила автономного агента Dots, простір Spaces та модель GPT-6.1 Sol, яка пропонує продуктивність на рівні Astra за одну п'яту її ціни. Усі підписники лінійки Pro отримують доступ до нового персонального асистента Dot, причому запити до нього не зараховуються до загального ліміту використання ChatGPT. Спочатку доступний лише один асистент, а згодом можна буде підключати велику їх кількість для виконання багатьох завдань.

Глибока інтеграція у розробку та сторонній софт

Платні користувачі тепер можуть використовувати свої ліміти токенів ChatGPT у 16 сторонніх сервісах, серед яких Notion, Vercel, Devin від Cognition, T3, OpenClaw та Dactyl. Крім того, кардинальні оновлення отримало середовище Codex. Хмарні атрибути Codex Cloud дозволяють запускати кодинг навіть після вимкнення ПК, а стан проєктів можна відстежувати через мобільні чи десктопні додатки. Для команд розробників випустили Codex Security Cloud, який сканує репозиторії GitHub, виявляє вразливості, генерує патчі та створює чернетки запитів на злиття.

Автономні агенти та швидке прийняття рішень

Важливим кроком став оновлений Agents API, який отримав підтримку управління комп'ютером. Тепер штучний інтелект здатний взаємодіяти з програмним забезпеченням та керувати інтерфейсами. Для ефективного вибору дій розробники створили Decisions API на базі моделі Luna, який забезпечує ухвалення рішень у реальному часі на основі чітко визначених варіантів відповідей. Також OpenAI оголосила про співпрацю з AWS для запуску сервісу Amazon Bedrock Managed Agents.

Робота у корпоративному середовищі

У робочих просторах користувачі можуть викликати бота через згадку @ChatGPT у Slack та Microsoft Teams без необхідності купувати окрему індивідуальну ліцензію для кожного учасника каналу. А для захисту конфіденційних даних розробники підготували попередній перегляд Private Inference із верифікованим контролем безпеки.