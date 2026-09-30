Автономні помічники для повсякденної роботи

На щорічній конференції DevDay 2026 у Сан-Франциско розробники показали агентів, які беруть на себе рутинні обов'язки. На відміну від звичайного чат-бота, який очікує на новий запит від людини, Dots продовжують діяти самостійно, пише TechCrunch.

Кожен такий цифровий агент отримує власне хмарне середовище та браузер. Вони можуть стежити за робочими процесами, редагувати презентації, шукати помилки в коді та замовляти їжу.

Зв'язок між програмами та повна безпека

Користувачі можуть спілкуватися зі своїм цифровим агентом не лише у додатку, а й через месенджери Slack чи Microsoft Teams, а згодом з'явиться підтримка текстових повідомлень і голосових викликів.

Нові помічники підтримують підключення до понад 4 тисяч різноманітних сервісів. За безпеку відповідають спеціальні правила: для виконання важливих дій або фінансових операцій штучний інтелект завжди запитує підтвердження у людини.

Сьогодні ви можете почати зі свого основного бота, дати йому ім'я та зробити його унікальним,

– прокоментували розробники компанії OpenAI.

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Гнучкі налаштування та реакція конкурентів

Усі агенти отримали вигляд кумедних кольорових персонажів із простими емоціями. Інтелектуальні алгоритми проаналізують розклад, підберуть варіанти вечері з цінами або перетворять інтерв'ю на публікацію для соціальних мереж.

У майбутньому ми бачимо цілі команди таких помічників, які працюватимуть від вашого імені,

– додали представники компанії OpenAI.

Попри високу автономність агентів, розробники залишили повний контроль у руках користувачів через спеціальну панель активності.

Для передплатників ChatGPT Pro та Business Premium доступ вже відкрили, а для корпоративних клієнтів запуск відбудеться найближчим часом.

Цікаво, що компанія xAI Ілона Маска вирішила пожартувати над запуском і перенаправила схожу веб-адресу dot.com, якою володіє, на сторінку завантаження власного бота Grok, який також нещодавно отримав аналогічну функцію.