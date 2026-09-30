Автономные помощники для повседневной работы

На ежегодной конференции DevDay 2026 в Сан-Франциско разработчики продемонстрировали агентов, которые берут на себя рутинные обязанности. В отличие от обычного чат-бота, который ожидает нового запроса от человека, Dots продолжают действовать самостоятельно, пишет TechCrunch.

Каждый такой цифровой агент получает собственную облачную среду и браузер. Они могут отслеживать рабочие процессы, редактировать презентации, искать ошибки в коде и заказывать еду.

Связь между приложениями и полная безопасность

Пользователи могут общаться со своим цифровым агентом не только в приложении, но и через мессенджеры Slack или Microsoft Teams, а впоследствии появится поддержка текстовых сообщений и голосовых вызовов.

Новые помощники поддерживают подключение к более чем 4 тысячам различных сервисов. За безопасность отвечают специальные правила: для выполнения важных действий или финансовых операций искусственный интеллект всегда запрашивает подтверждение у человека.

Сегодня вы можете начать со своего основного бота, дать ему имя и сделать его уникальным,

– прокомментировали разработчики компании OpenAI.

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Гибкие настройки и реакция конкурентов

Все агенты получили облик забавных цветных персонажей с простыми эмоциями. Интеллектуальные алгоритмы проанализируют расписание, подберут варианты ужина с ценами или превратят интервью в публикацию для социальных сетей.

В будущем мы видим целые команды таких помощников, которые будут работать от вашего имени,

– добавили представители компании OpenAI.

Несмотря на высокую автономность агентов, разработчики оставили полный контроль в руках пользователей через специальную панель активности.

Для подписчиков ChatGPT Pro и Business Premium доступ уже открыт, а для корпоративных клиентов запуск состоится в ближайшее время.

Интересно, что компания xAI Илона Маска решила пошутить над запуском и перенаправила похожий веб-адрес dot.com, которым она владеет, на страницу загрузки собственного бота Grok, который также недавно получил аналогичную функцию.