Швидкість, точність та економія для розробників

Презентація технології відбулася під час щорічної конференції DevDay 2026 у Сан-Франциско, де захід відкрив виступом генеральний директор компанії Сем Альтман. Всього через тиждень після релізу попередніх версій інженери створили вдосконалений інструмент, орієнтований на складне написання коду, роботу з документами та автоматизацію завдань. Головною перевагою новини стала рекордна доступність при збереженні високої інтелектуальності, пише Neowin.

Модель GPT-6.1 Sol демонструє майстерність у програмуванні та аналізі даних, забезпечуючи флагманські результати за значно менші гроші,

– прокоментували представники OpenAI.

Під час незалежних випробувань GPT-6.1 Sol показала результати, близькі до найпотужнішої моделі GPT-6 Astra:

У спеціалізованому тесті для програмування DeepSWE 1.1 нова версія повністю зрівнялася із флагманом, перевершивши попередній показник на 6,4 відсотка навіть із залученням менших обчислювальних зусиль.

У випробуванні AutomationBench алгоритм обігнав конкурента Claude Opus 5.5 на 2,2 відсотка, коштуючи при цьому приблизно втричі дешевше.

Окрему увагу творці приділили точності відповідей. Інженери зменшили рівень фактичних помилок із 11,4 до 7,7 відсотка у порівнянні з попередньою версією.

На відміну від проблемних експериментальних розробок, нова система успішно пройшла всі перевірки з безпеки та не викликала занепокоєння у фахівців.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Цінова політика та умови доступу

Користувачі отримали доступ до новинки за ціною 2 долари за мільйон вхідних токенів, 0,10 долара за мільйон кешованих токенів та 10 доларів за мільйон вихідних токенів.

Модель підтримує контекстне вікно розміром у 1 мільйон токенів і здатна генерувати до 128 тисяч токенів у вихідній відповіді.

Попри високий попит, розробники спочатку відкрили доступ лише для передплатників платформ ChatGPT Work та Codex, тоді як у звичайному чаті функція з'явиться пізніше.

Найближчими днями компанія також планує випустити спеціальну версію GPT-6.1 Sol Ultrafast. Вона забезпечить у вісім разів швидшу генерацію токенів у сервісі Codex, хоча коштуватиме у шість разів дорожче за стандартний тариф.