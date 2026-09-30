Скорость, точность и экономия для разработчиков

Презентация технологии состоялась в ходе ежегодной конференции DevDay 2026 в Сан-Франциско, где мероприятие открыл выступлением генеральный директор компании Сэм Альтман. Всего через неделю после выпуска предварительных версий инженеры создали усовершенствованный инструмент, ориентированный на сложное написание кода, работу с документами и автоматизацию задач. Главным преимуществом новинки стала рекордная доступность при сохранении высокого уровня интеллектуальности, пишет Neowin.

Модель GPT-6.1 Sol демонстрирует мастерство в программировании и анализе данных, обеспечивая флагманские результаты за значительно меньшие деньги,

– прокомментировали представители OpenAI.

В ходе независимых испытаний GPT-6.1 Sol показала результаты, близкие к самой мощной модели GPT-6 Astra:

В специализированном тесте по программированию DeepSWE 1.1 новая версия полностью сравнялась с флагманом, превзойдя предыдущий показатель на 6,4 процента даже при меньших вычислительных затратах.

В тесте AutomationBench алгоритм обогнал конкурента Claude Opus 5.5 на 2,2 процента, при этом стоив примерно в три раза дешевле.

Особое внимание разработчики уделили точности ответов. Инженеры снизили уровень фактических ошибок с 11,4 до 7,7 процента по сравнению с предыдущей версией.

В отличие от проблемных экспериментальных разработок, новая система успешно прошла все проверки на безопасность и не вызвала беспокойства у специалистов.

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Ценовая политика и условия доступа

Пользователи получили доступ к новинке по цене 2 доллара за миллион входных токенов, 0,10 доллара за миллион кэшированных токенов и 10 долларов за миллион выходных токенов.

Модель поддерживает контекстное окно размером в 1 миллион токенов и способна генерировать до 128 тысяч токенов в выходном ответе.

Несмотря на высокий спрос, разработчики сначала открыли доступ только для подписчиков платформ ChatGPT Work и Codex, тогда как в обычном чате функция появится позже.

В ближайшие дни компания также планирует выпустить специальную версию GPT-6.1 Sol Ultrafast. Она обеспечит в восемь раз более быструю генерацию токенов в сервисе Codex, хотя будет стоить в шесть раз дороже стандартного тарифа.