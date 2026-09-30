Новый уровень подписки и новые модели

Разработчики представили тарифный план ChatGPT Pro 500 стоимостью 500 долларов в месяц, который предоставляет доступ к сверхбыстрой модели Astra Ultrafast. Он дополнил существующие уровни за 100 и 200 долларов, пишет Neowin.

Ultrafast 2 – это эксклюзивная особенность данного тарифа, недоступная на более дешевых уровнях. Функция обеспечивает значительное ускорение работы флагманской модели GPT-6 Astra в инструментах ChatGPT Work и Codex. Скорость генерации достигает 300 токенов в секунду, что дает 8-кратное ускорение при написании кода.

План предлагает в 25 раз более высокие лимиты, чем базовый тариф Plus за 20 долларов. Это позволяет проводить длительные сеансы работы с агентами, которые могут работать непрерывно часами или даже днями.

Тариф покрывает доступ к Pro-моделям, инструментам глубокого исследования (deep research), генерации изображений, памяти и большому объему загрузки файлов.

Напомним, вчера мы также сообщали, что компания возобновляет прием новых пользователей на тариф за 200 долларов с меньшими лимитами использования (вдвое меньше по сравнению с предыдущими условиями), однако действующие подписчики сохранят свои прежние условия до 29 октября 2026 года. Таким образом, компания сделала тарифный план за 500 долларов безальтернативным решением для тех, кому нужны максимальная скорость и объемы.

Одновременно с этим команда выпустила автономного агента Dots, пространство Spaces и модель GPT-6.1 Sol, которая предлагает производительность на уровне Astra за одну пятую ее цены. Все подписчики линейки Pro получают доступ к новому персональному помощнику Dot, причем запросы к нему не учитываются в общем лимите использования ChatGPT. Сначала доступен только один помощник, а впоследствии можно будет подключать большой их список для выполнения множества задач.

Глубокая интеграция в разработку и стороннее ПО

Платные пользователи теперь могут использовать свои лимиты токенов ChatGPT в 16 сторонних сервисах, среди которых Notion, Vercel, Devin от Cognition, T3, OpenClaw и Dactyl. Кроме того, кардинальные обновления получила среда Codex. Облачные возможности Codex Cloud позволяют запускать кодирование даже после выключения ПК, а состояние проектов можно отслеживать через мобильные или настольные приложения. Для команд разработчиков выпущен Codex Security Cloud, который сканирует репозитории GitHub, выявляет уязвимости, генерирует патчи и создает черновики запросов на слияние.

Автономные агенты и быстрое принятие решений

Важным шагом стал обновленный Agents API, который получил поддержку управления компьютером. Теперь искусственный интеллект способен взаимодействовать с программным обеспечением и управлять интерфейсами. Для эффективного выбора действий разработчики создали Decisions API на базе модели Luna, который обеспечивает принятие решений в реальном времени на основе четко определенных вариантов ответов. Также OpenAI объявила о сотрудничестве с AWS для запуска сервиса Amazon Bedrock Managed Agents.

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Работа в корпоративной среде

В рабочих пространствах пользователи могут вызвать бота, упомянув @ChatGPT в Slack и Microsoft Teams, без необходимости приобретать отдельную индивидуальную лицензию для каждого участника канала. А для защиты конфиденциальных данных разработчики подготовили предварительную версию Private Inference с верифицированным контролем безопасности.