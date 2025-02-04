Сем Альтман каже, що розробка ChatGPT на основі відкритого коду була помилкою

Дослідники, інженери та керівники OpenAI, включаючи генерального директора OpenAI Сема Альтмана, відповідали на запитання аудиторії користувачів під час дискусії на Reddit. Глава компанії в одній зі своїх відповідей заявив, що вважає помилкою те, що ChatGPT розроблявся на основі відкритого коду, адже це, ймовірно, дозволило конкурентам, таким як DeepSeek, красти дані.

Помилка OpenAI

OpenAI вже визнала, що принаймні тимчасово програла битву за найпотужніший штучний інтелект китайській компанії DeepSeek. Результати роботи нового ШІ обійшли не лише текстові мовні моделі GPT, а й модель DALL-E, що генерує зображення. Те, як їй це вдалося, наразі є великим питанням, але OpenAI разом із Microsoft підозрюють, що без крадіжки інтелектуальної власності тут не обійшлося. Цьому могла сприяти відкрита інфраструктура ChatGPT, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Сем Альтман заявив, що OpenAI опинилась "на неправильному боці історії", коли вирішила на початку свого існування використовувати моделі з відкритим кодом. Зараз вона віддає перевагу закритим системам і так званому пропрієтарному підходу до розробки, тобто коли компанія зберігає повні майнові та немайнові авторські права. Це означає, що користувачі отримують обмежені права на використання такого програмного забезпечення: зазвичай їм заборонено або обмежено доступ до початкового коду, внесення змін, тиражування, розповсюдження та перепродаж.

Глава компанії вважає, що OpenAI потрібно "розробити іншу стратегію з відкритим кодом".

Не всі в OpenAI поділяють цю думку, і це також не є нашим головним пріоритетом. Ми будемо створювати кращі моделі, але ми будемо підтримувати менше лідерства, ніж у попередні роки,

– заявив Альтман.

Хоча OpenAI вже давно переглянула свою філософію роботи, DeepSeek ще більше підштовхує компанію до закритості. Розробник ChatGPT довгий час вважався лідером, який розробив найкращі системи ШІ в світі, а також зібрав найбільші обсяги навчальних даних. Якщо якась компанія краде ці дані, обходячи правила користування сервісом, це дає їй певну фору в розробці.

Тому задля збереження американського лідерства на ринку ШІ дійсно є сенс випускати більш закриті системи. З іншого боку, це обернеться тим, що ніхто не знатиме, як працює технологія та чи можна їй довіряти. Щоб трохи послабити занепокоєння аудиторії, Альтман каже, що компанія розглядає можливість розкривати інформацію про те, як її моделі міркувань, такі як нова o3, провадять свій мисленнєвий процес.

Модель міркувань DeepSeek під назвою R1 показує повний ланцюжок думок, тобто те, як вона шукає рішення й доходить до певних висновків. Моделі OpenAI натомість приховують свої міркування – це стратегія, якраз і була спрямована на те, щоб конкуренти не могли викрасти навчальні дані для своїх моделей. Але тепер компанія хоче знайти "правильний спосіб збалансувати це", щоб не розкрити зайвого, але й "показати набагато більше, ніж ми показуємо сьогодні".