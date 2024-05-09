ChatGPT може стати хорошою альтернативою Google з новою функцією пошуку

Як повідомляється, OpenAI працює над пошуковою функцією для ChatGPT. Це може зробити чат-бота справжньою альтернативою Google Search, але з деякими чудовими перевагами.

Деталі

Компанія наразі розробляє функцію, яка може шукати відповіді на ваші запити в інтернеті і видавати результати з посиланнями на їхні джерела. Наприклад, ChatGPT може брати інформацію з Вікіпедії чи блогів і посилатися на їхні оригінальні сторінки, коли ви ставите йому запитання.

Дивіться також Google спрощує користування ШІ Gemini настільки, що тепер майже нічого не потрібно робити

В одній з ранніх версій експериментальної пошукової функції ChatGPT може показувати зображення разом з письмовими відповідями, коли вони є релевантними. Наприклад, якщо чат-бот вважає ілюстровані інструкції або схеми корисними для запиту, наприклад, "як замінити дверну ручку" або "як почистити кондиціонер", то він може включити їх у свої відповіді.

Невідомими лишаються дві головні речі:

Який це вигляд матиме в підсумку? Чи буде це в рамках головної сторінки чат-бота, чи компанія створить для цього окрему сторінку, як у Google Пошуку? Або, можливо, випустить розширення для браузера, яке додасть відповідну функцію у ваш вебоглядач.

Скільки це коштуватиме? Чи буде функція безплатною, чи компанія надаватиме її в рамках підписки?

Раніше цього місяця DataChaz на Twitter/X повідомив, що OpenAI створив новий субдомен з адресою search.chatgpt.com. Спочатку він переспрямовував на головну сторінку ChatGPT, а потім показував повідомлення "Не знайдено".

Хоча компанія ще не підтвердила офіційно цей факт, робота над пошуком зі штучним інтелектом є логічним наступним кроком, якщо вона хоче продовжувати конкурувати зі своїми найзапеклішими суперниками. Нещодавно Google розширив свій тест результатів пошуку зі штучним інтелектом і почав показувати їх користувачам, які не входять до списку попередніх тестувальників.