Детали

Компания сейчас разрабатывает функцию, которая может искать ответы на ваши запросы в интернете и выдавать результаты со ссылками на их источники. Например, ChatGPT может брать информацию из Википедии или блогов и ссылаться на их оригинальные страницы, когда вы задаете ему вопрос.

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В одной из ранних версий экспериментальной поисковой функции ChatGPT может показывать изображения вместе с письменными ответами, когда они являются релевантными. Например, если чат-бот считает иллюстрированные инструкции или схемы полезными для запроса, например, "как заменить дверную ручку" или "как почистить кондиционер", то он может включить их в свои ответы.

Неизвестными остаются две главные вещи:

Как это будет выглядеть в итоге? Будет ли это в рамках главной страницы чат-бота, или компания создаст для этого отдельную страницу, как в Google Поиске? Или, возможно, выпустит расширение для браузера, которое добавит соответствующую функцию в ваш браузер.

Сколько это будет стоить? Будет ли функция бесплатной, или компания будет предоставлять ее в рамках подписки?

Ранее в этом месяце DataChaz на Twitter/X сообщил, что OpenAI создал новый субдомен с адресом search.chatgpt.com. Сначала он перенаправлял на главную страницу ChatGPT, а затем показывал сообщение "Не найдено".

Хотя компания еще не подтвердила официально этот факт, работа над поиском с искусственным интеллектом является логичным следующим шагом, если она хочет продолжать конкурировать со своими ожесточенными соперниками. Недавно Google расширил свой тест результатов поиска с искусственным интеллектом и начал показывать их пользователям, которые не входят в список предыдущих тестировщиков.