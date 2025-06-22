OpenAI раптово видалила всі згадки, анонси й новини про партнерство з Джонні Айвом

OpenAI несподівано прибрала зі свого сайту та YouTube усі згадки про співпрацю з колишнім дизайнером Apple Джонні Айвом. Хоча перші припущення стосувалися можливого припинення співпраці, згодом виявилось, що справа зовсім в іншому. Компанія випустила з цього приводу заяву.

Чому OpenAI видалила новини про угоду з Айвом

OpenAI видалила всі публічні згадки про своє партнерство з Джонні Айвом – зникли відео на YouTube, а також сторінка з офіційним анонсом на сайті. Причиною став судовий позов про порушення торгівельної марки, поданий компанією iyO. Вона заявила права на назву "io", яку також отримала нова дизайнерська компанія Айва, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch. Що цікаво, назва конференції Google I/O її, схоже, не хвилює.

Раніше Колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв тепер працює на OpenAI

Раніше відео, що розповідало про нове бізнес-партнерство між Джонні Айвом і гендиректором OpenAI Семом Альтманом, супроводжувало новину про багатомільярдну угоду: OpenAI планувала придбати компанію Айва разом зі стартапом io за 6,5 мільярда доларів. Крім того, Айв мав очолити дизайнерський напрямок у компанії.

Однак суд зобов’язав OpenAI прибрати будь-які матеріали, де використовується назва io. У результаті OpenAI додала на сторінку оголошення повідомлення: "Ця сторінка тимчасово не працює через судову постанову за скаргою від iyO щодо використання нами назви "io". Ми не згодні зі скаргою і розглядаємо наші варіанти".

Хто стоїть за скаргою

Компанія iyO (сам бренд вимовляє це як "ай-оу") – це стартап, який виник у межах ініціативи Alphabet X, так званої "moonshot factory", в рамках якої розробляють інноваційні пристрої на основі найсміливіших ідей, щоб "допомогти подолати деякі з найскладніших проблем світу".

Основна мета iyO – зробити обчислення природною мовою доступними для широкого загалу. Серед продуктів компанії – професійний аудіопристрій Vad Pro та iyO One, який позиціонують як перший у світі аудіокомп’ютер зі штучним інтелектом.

Позов iyO стосується захисту торгової марки. Суд прийняв аргументи компанії як достатньо переконливі, щоб тимчасово заборонити використання назви io. Суддя зазначив, що рекламне відео OpenAI потенційно могло створити плутанину серед споживачів через схожість назв компаній.

А що з угодою

Попри видалення матеріалів та юридичну суперечку щодо назви, сам факт співпраці між OpenAI та Джонні Айвом офіційно не скасовано. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, угода між OpenAI та Джонні Айвом залишається чинною.

Компанія також згодом підтвердила, що рішення суду не впливає на досягнуті домовленості. Реалізація спільного проєкту триває, а обмеження мають тимчасовий характер.