Три пристрої зі штучним інтелектом для OpenAI

Після того як OpenAI викупила стартап Джоні Айва за 6,5 мільярда доларів, відомий дизайнер, який раніше працював на Apple, очолив кілька амбітних апаратних розробок у сфері штучного інтелекту. За інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, Айв безпосередньо керує відразу трьома різними проєктами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Перший пристрій – портативний гаджет, який нагадує кулон і носиться на шиї. Очікується, що він дозволятиме взаємодіяти з ChatGPT за допомогою голосу. Іншими словами, це своєрідний голосовий інтерфейс до ШІ без потреби в екрані чи смартфоні.

Другий пристрій – домашній девайс, подібний до смарт-колонки. Його можна буде розмістити на столі й використовувати для взаємодії з ChatGPT, виконання завдань, отримання відповідей тощо.

Третій пристрій, над яким працює команда Айва, – це робот. За словами Гурмана, він матиме здатність формувати певні стосунки з користувачем через навчання ШІ. Хоча цей проєкт перебуває на ранньому етапі й ще не скоро з'явиться на ринку, сам задум виглядає доволі амбітно.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман не так давно назвав Айва найкращим дизайнером у світі й заявив, що разом вони працюють над новим поколінням комп'ютерів, побудованих на основі штучного інтелекту. Очікується, що ці пристрої стануть чимось таким, без чого ми не уявлятимемо своє життя. Щонайменше один ґаджет із цієї трійці вже назвали "третім основним" в арсеналі людини після смартфона та ноутбука.

Окремі витоки інформації вказують на те, що загадковий мобільний пристрій, який активно обговорюється в колах навколо OpenAI, може бути саме тим кулоном без екрана – потенційною альтернативою традиційним смартфонам. Це, вочевидь, привертає увагу компаній на кшталт Apple, Samsung і Google. Ба більше, під час антимонопольного розгляду проти Google представник Apple Едді К’ю натякнув, що через десять років iPhone може взагалі зникнути з ринку – натяк на зміну парадигми у світі мобільних технологій.