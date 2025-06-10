Три устройства с искусственным интеллектом для OpenAI

После того как OpenAI выкупила стартап Джони Айва за 6,5 миллиарда долларов, известный дизайнер, ранее работавший на Apple, возглавил несколько амбициозных аппаратных разработок в сфере искусственного интеллекта. По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Айв непосредственно руководит сразу тремя различными проектами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

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Первое устройство – портативный гаджет, который напоминает кулон и носится на шее. Ожидается, что он будет позволять взаимодействовать с ChatGPT с помощью голоса. Другими словами, это своеобразный голосовой интерфейс к ИИ без необходимости в экране или смартфоне.

Второе устройство – домашний девайс, подобный смарт-колонки. Его можно будет разместить на столе и использовать для взаимодействия с ChatGPT, выполнения задач, получения ответов и тому подобное.

Третье устройство, над которым работает команда Айва, – это робот. По словам Гурмана, он будет иметь способность формировать определенные отношения с пользователем через обучение ИИ. Хотя этот проект находится на раннем этапе и еще не скоро появится на рынке, сам замысел выглядит довольно амбициозно.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман не так давно назвал Айва лучшим дизайнером в мире и заявил, что вместе они работают над новым поколением компьютеров, построенных на основе искусственного интеллекта. Ожидается, что эти устройства станут чем-то таким, без чего мы не будем представлять свою жизнь. По меньшей мере один гаджет из этой троицы уже назвали "третьим основным" в арсенале человека после смартфона и ноутбука.

Отдельные утечки информации указывают на то, что загадочное мобильное устройство, которое активно обсуждается в кругах вокруг OpenAI, может быть именно тем кулоном без экрана – потенциальной альтернативой традиционным смартфонам. Это, очевидно, привлекает внимание компаний вроде Apple, Samsung и Google. Более того, во время антимонопольного разбирательства против Google представитель Apple Эдди Кью намекнул, что через десять лет iPhone может вообще исчезнуть с рынка – намек на смену парадигмы в мире мобильных технологий.