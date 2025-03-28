OpenAI відкладе запуск генератора зображень у ChatGPT, оскільки сервери "плавляться" від напливу
- OpenAI відклала запуск генератора зображень у ChatGPT для безкоштовних користувачів через високий попит і перевантаження серверів.
- Генератор зображень базується на моделі GPT-4o, доступний зараз лише для платних облікових записів і дозволяє створювати більш реалістичні та деталізовані картинки.
- Безкоштовні користувачі зможуть генерувати три зображення на день після оптимізації функції.
Функція генерації зображень у ChatGPT виявилася настільки популярною, що OpenAI зіткнулася з несподіваними проблемами. Компанія змушена була відкласти запуск генератора зображень для безкоштовних користувачів, а також обмежити кількість запитів на генерацію зображень для всіх користувачів.
Величезний успіх
OpenAI зіткнулася з несподівано високим попитом на нову функцію генерації зображень у ChatGPT. За словами генерального директора компанії Сема Альтмана, "графічні процесори плавляться" від напливу запитів. Це змусило компанію тимчасово обмежити кількість запитів на генерацію зображень для всіх користувачів, а також відкласти запуск генератора зображень для безкоштовних користувачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення Сема Альтмана, директора OpenAI.
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Дуже приємно бачити, що людям подобаються зображення в ChatGPT, але наші графічні процесори плавляться. Ми збираємося тимчасово ввести деякі обмеження швидкості, поки працюємо над тим, щоб зробити його більш ефективним. Сподіваємося, це не буде довго,
– написав Альтман у своєму акаунті в X.
Він також додав, що безплатні користувачі ChatGPT "незабаром" отримають можливість генерувати три зображення в день.
Новий інструмент генерації зображень ChatGPT базується на моделі GPT-4o, а не DALL-E. Він дозволяє створювати більш реалістичні та деталізовані картинки, ніж у попередніх версіях, до того ж працює прямо в чат-боті. Крім того, нова модель краще справляється з рендерингом тексту. Результати, які показує нова модель, просто вражають. Вони перевершують буквально все, що ви могли раніше бачити в будь-якої іншої компанії. Мережу заполонили тисячі мемів і згенерованих зображень у різних стилях.
OpenAI не називає термінів, коли функція генерації зображень стане доступною для всіх користувачів. Наразі вона доступна лише для платних облікових записів ChatGPT Plus, Pro та Team.