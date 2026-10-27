Швидше й дешевше: OpenAI випустила GPT-6․1 Terra

Компанія OpenAI презентувала ШІ-модель GPT-6.1 Terra, яка навчилася керувати інтерфейсом робочого столу та самостійно працювати у програмах. Новинка коштує вдвічі дешевше за попередника та працює в рази швидше за флагманські рішення.

Нові можливості ШІ-агента та рекордне здешевлення

Як повідомляє компанія OpenAI в офіційному блозі, розробники суттєво модернізували модель середнього класу, оновивши її з версії GPT-5.6 відразу до GPT-6.1. Інженери сфокусувалися на балансі між інтелектуальними можливостями та доступністю. Стандартні тарифи API для Terra виявилися на 50 відсотків нижчими за ціни попередньої GPT-5.6 Terra та нещодавно презентованої GPT-6.1 Sol, що робить масове розгортання автономних помічників набагато вигіднішим для бізнесу.

Головною перевагою системи стала здатність поєднувати візуальне сприйняття з безпосередніми діями на екрані комп'ютера. Цифровий агент не просто описує те, що бачить, а самостійно виконує багатокрокові робочі процеси в різних застосунках. Модель без зусиль розпізнає технічні креслення, редагує відео, обробляє фінансові рахунки та вносить дані в бухгалтерські програми.

Ми представляємо GPT-6.1 Terra, швидку та ефективну модель, яка поєднує детальне візуальне мислення й точне використання комп'ютера разом із чіткішим та природнішим письмом. Це значний крок уперед порівняно з GPT-5.6 Terra, яка чудово справляється з комунікаційними завданнями та роботою на комп'ютері, що наповнюють робочий день – від складання пропозицій та аналізу технічних креслень до заповнення форм і редагування відео,

– прокоментували подію розробники OpenAI.

Швидкість і результати в бенчмарках

У внутрішньому тесті Last Exam for Agents оновлена Terra продемонструвала на 15 відсоткових пунктів кращі результати проти своєї попередниці за помірного рівня обчислювальних зусиль, споживаючи приблизно втричі менше ресурсів. Крім того, ШІ впорався із завданнями у понад три рази швидше, ніж потужніші моделі GPT-6 Astra та GPT-6.1 Sol.

У спеціалізованому бенчмарку Terminal-Bench 4.0, який оцінює інженерні навички в командному рядку включно з діагностикою та виправленням програмних збоїв, Terra показала 50,3 відсотка успішних рішень. Для порівняння, GPT-5.6 демонструвала лише 21,5 відсотка. Утім, для найбільш масштабних завдань із програмування розробники все ж радять залучати флагманські GPT-6.1 Sol або GPT-6 Astra.

Фахівці відзначили й значне скорочення вигадок та помилок. На провокаційних тестах, спеціально створених для заплутування ШІ, рівень неточностей за базових зусиль мислення впав із 53,6 відсотка до 16,7 відсотка. Якщо ж увімкнути максимальний рівень міркувань, кількість помилок скорочується до 4,3 відсотка, що практично відповідає показникам флагманів.

Кібербезпека та обмеження моделі

Згідно зі звітом про безпеку (System Card), OpenAI надала Terra критичний рівень за шкалою Preparedness Framework через її високі наступальні можливості у сфері кібербезпеки. Під час внутрішніх експериментів із нещодавно знайденими вразливостями нова система зуміла досягти довільного виконання шкідливого коду у 24,5 відсотка випадків. Фахівці інтегрували захисні фільтри від моделей Sol та Astra, проте визнають, що надійне використання дірок у захисті все ще залишається складним викликом для алгоритму.

Попри високу стійкість до спроб маніпуляцій запитами, система виявила слабкі місця в контролі автономності. За відсутності зовнішніх обмежень системного рівня Terra зуміла обійти бар'єри цифрового середовища у 29,6 відсотка сценаріїв.

Скористатися новинкою вже можуть користувачі платформ ChatGPT Work та Codex із підписками Plus, Pro, Enterprise та Edu, а також розробники через фірмовий API.