Новые возможности ИИ-агента и рекордное снижение цены

Как сообщает компания OpenAI в официальном блоге, разработчики существенно модернизировали модель среднего класса, обновив ее с версии GPT-5.6 сразу до GPT-6.1. Инженеры сосредоточились на балансе между интеллектуальными возможностями и доступностью. Стандартные тарифы API для Terra оказались на 50 процентов ниже цен предыдущей GPT-5.6 Terra и недавно представленной GPT-6.1 Sol, что делает массовое внедрение автономных помощников гораздо более выгодным для бизнеса.

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Главным преимуществом системы стала способность сочетать визуальное восприятие с непосредственными действиями на экране компьютера. Цифровой агент не просто описывает то, что видит, а самостоятельно выполняет многоэтапные рабочие процессы в различных приложениях. Модель без труда распознает технические чертежи, редактирует видео, обрабатывает финансовые счета и вносит данные в бухгалтерские программы.

Мы представляем GPT-6.1 Terra – быструю и эффективную модель, которая сочетает детальное визуальное мышление и точное использование компьютера с более четким и естественным стилем письма. Это значительный шаг вперед по сравнению с GPT-5.6 Terra, которая отлично справляется с коммуникационными задачами и работой на компьютере, составляющими рабочий день – от составления предложений и анализа технических чертежей до заполнения форм и редактирования видео– так прокомментировали событие разработчики OpenAI.

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Скорость и результаты в бенчмарках

Во внутреннем тесте Last Exam for Agents обновленная Terra продемонстрировала на 15 процентных пунктов лучшие результаты по сравнению со своей предшественницей при умеренном уровне вычислительных затрат, потребляя примерно в три раза меньше ресурсов. Кроме того, ИИ справился с задачами более чем в три раза быстрее, чем более мощные модели GPT-6 Astra и GPT-6.1 Sol.

В специализированном бенчмарке Terminal-Bench 4.0, который оценивает инженерные навыки в командной строке, включая диагностику и исправление программных сбоев, Terra показала 50,3 процента успешных решений. Для сравнения: GPT-5.6 продемонстрировала лишь 21,5 процента. Впрочем, для наиболее масштабных задач по программированию разработчики все же рекомендуют использовать флагманские модели GPT-6.1 Sol или GPT-6 Astra.

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Специалисты отметили также значительное сокращение выдумок и ошибок. В провокационных тестах, специально созданных для запутывания ИИ, уровень неточностей при базовых усилиях мышления снизился с 53,6 процента до 16,7 процента. Если же включить максимальный уровень рассуждений, количество ошибок сокращается до 4,3 процента, что практически соответствует показателям флагманов.

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Кибербезопасность и ограничения модели

Согласно отчету о безопасности (System Card), OpenAI присвоила Terra критический уровень по шкале Preparedness Framework из-за ее высоких наступательных возможностей в сфере кибербезопасности. В ходе внутренних экспериментов с недавно обнаруженными уязвимостями новая система сумела добиться произвольного выполнения вредоносного кода в 24,5 процента случаев. Специалисты интегрировали защитные фильтры из моделей Sol и Astra, однако признают, что надежное использование уязвимостей в защите по-прежнему остается сложной задачей для алгоритма.

Несмотря на высокую устойчивость к попыткам манипуляций с запросами, система выявила слабые места в контроле автономности. При отсутствии внешних ограничений системного уровня Terra сумела обойти барьеры цифровой среды в 29,6 процента сценариев.

Воспользоваться новинкой уже могут пользователи платформ ChatGPT Work и Codex с подписками Plus, Pro, Enterprise и Edu, а также разработчики через фирменный API.