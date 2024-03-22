OpenAI готується до випуску GPT-5: коли чекати нову версію ШІ

Компанія OpenAI готується до запуску GPT-5, останньої ітерації своєї революційної мовної моделі (LLM), цього літа, що дуже схвилювало технологічну спільноту. Повідомляють, що демонстрація GPT-5 потенційним покупцям викликала значний ажіотаж, а керівники компаній вихваляли її "суттєво кращу" продуктивність і адаптовані можливості моделювання даних.

Попри відсутність фіксованої дати релізу, OpenAI з нетерпінням чекає на нього, оскільки компанія прагне відповісти на критику, з якою зіткнулася її попередниця GPT-4. Нова модель все ще перебуває на стадії розробки та доопрацювання, щоб забезпечити надійний захист від потенційних вразливостей.

А тим часом Хакери можуть шпигувати за нами використовуючи практично будь-який ШІ чат-бот

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) не поспішає розкривати специфіку та можливості GPT-5, водночас він натякає на "багато різних речей", запланованих до випуску в найближчі місяці.

У інтерв'ю Business Insider Альтман заявив наступне:

Ми випустимо в найближчі місяці багато різних речей. Я думаю, перш ніж говорити про модель, схожу на GPT-5, яка називається так, або не називається так, або трохи гірша чи трохи краща за те, що ви очікуєте від GPT-5, я думаю, що спочатку ми повинні випустити багато інших важливих речей.

Під час того ж інтерв'ю Альтман також відмовився відповідати на будь-які питання про секретний проєкт OpenAI Q*, який, як кажуть, пов'язаний зі спробою перевороту в листопаді минулого року, в результаті якого його звільнили, а потім знову прийняли на роботу – і це робить невизначеність навколо GPT-5, або як би він не називався, ще більш дивною.