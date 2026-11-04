OpenAI закриває ChatGPT Classic: коли зникне стара програма та що буде з вашими даними

Компанія OpenAI призначила дату остаточного вимкнення програми ChatGPT Classic для комп'ютерів. Користувачам доведеться перейти на нову версію, проте розробники гарантують повне збереження всіх попередніх діалогів.

Дедлайн для переходу та збереження історії бесід

Користувачі старого застосунка для комп'ютерів почали отримувати сповіщення про те, що програма остаточно припинить роботу 30 січня 2027 року. Як запевнили в OpenAI, користувачам не доведеться розпочинати діалоги з чистого аркуша. Усі збережені бесіди та повна історія запитів автоматично залишаться доступними в новому десктопному клієнті, який вийшов кілька місяців тому.

ChatGPT Classic є колишньою комп'ютерною версією чат-бота, яку перейменували після випуску нового покоління програми в липні. Відтоді класичний клієнт не отримував свіжих можливостей, тоді як розробники зосередили всю увагу на модернізації нової платформи. Тепер для подальшого доступу до штучного інтелекту на комп'ютері користувачам доведеться завантажити актуальну програму.

Єдиний робочий простір і спільні ліміти для розробників

Найближчими тижнями компанія Сема Альтмана розпочне публічне тестування оновленого інтерфейсу. Він об'єднає два раніше розділені блоки – Chat і Work. Користувачі зможуть переходити від текстового діалогу до складних завдань в єдиному вікні, не перемикаючи вкладки. Зокрема, прямо під час спілкування можна буде прикріплювати робочі файли, давати вказівки з верстки сайтів чи створення презентацій і відстежувати процес виконання в реальному часі.

Інструмент для програмування Codex продовжить роботу як автономний сервіс усередині десктопного застосунка. Проте починаючи з грудня тарифи передбачатимуть спільний ліміт використання для ChatGPT і Codex. Витрата ресурсу залежатиме від складності завдання та обраної ШІ-моделі: обробка важких запитів вимагатиме більше системних потужностей.

Стежити за залишком доступних запитів і часом скидання ліміту можна в розділі "Налаштування" – "Використання". Якщо обсяг вичерпано, користувачі мають змогу дочекатися оновлення лічильника, придбати додаткові кредити або обрати вищий тарифний план. Водночас базовий режим швидкого чату не споживатиме спільні ліміти.