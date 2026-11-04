OpenAI закрывает ChatGPT Classic: когда исчезнет старая программа и что станет с вашими данными

Крайний срок для перехода и сохранения истории бесед

Пользователи старого приложения для компьютеров начали получать уведомления о том, что программа окончательно прекратит работу 30 января 2027 года. Как заверили в OpenAI, пользователям не придется начинать диалоги с нуля. Все сохраненные беседы и полная история запросов автоматически останутся доступными в новом десктопном клиенте, который вышел несколько месяцев назад.

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ChatGPT Classic – это прежняя компьютерная версия чат-бота, которую переименовали после выпуска нового поколения программы в июле. С тех пор классический клиент не получал новых возможностей, в то время как разработчики сосредоточили все внимание на модернизации новой платформы. Теперь для дальнейшего доступа к искусственному интеллекту на компьютере пользователям придется загрузить актуальную версию программы.

Единое рабочее пространство и общие лимиты для разработчиков

В ближайшие недели компания Сэма Альтмана начнет публичное тестирование обновленного интерфейса. Он объединит два ранее разделенных блока – Chat и Work. Пользователи смогут переходить от текстового диалога к сложным задачам в едином окне, не переключая вкладки. В частности, прямо во время общения можно будет прикреплять рабочие файлы, давать указания по верстке сайтов или созданию презентаций и отслеживать процесс выполнения в реальном времени.

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Инструмент для программирования Codex продолжит работу как автономный сервис внутри настольного приложения. Однако начиная с декабря тарифы будут предусматривать общий лимит использования для ChatGPT и Codex. Расход ресурса будет зависеть от сложности задачи и выбранной ИИ-модели: обработка сложных запросов потребует большего количества системных ресурсов.

Следить за остатком доступных запросов и временем обнуления лимита можно в разделе "Настройки" – "Использование". Если лимит исчерпан, пользователи могут дождаться обновления счетчика, приобрести дополнительные кредиты или выбрать тарифный план с большим лимитом. При этом базовый режим быстрого чата не будет расходовать общие лимиты.