В офісі OpenAI знайшли пристрій для підслуховування розмов керівництва

Співробітники OpenAI знайшли в офісі прихований пристрій для запису розмов. ФБР заарештувало інженера компанії Абдулрахмана Альфозана, громадянина Саудівської Аравії, якого підозрюють у встановленні цього пристрою.

Що відомо про підозрюваного?

За даними Міністерства юстиції США, Альфозану 35 років. Він громадянин Саудівської Аравії. До OpenAI він долучився інженером у липні 2025 року. Його заарештували 9 жовтня й висунули звинувачення у використанні чи спробі використання електронного пристрою для перехоплення усних розмов, пише Neowin.

OpenAI виявила пристрій 30 вересня. Його підключили до USB-порту за телевізором у переговорній кімнаті для керівництва в офісі компанії в Сан-Франциско. Пристрій замаскували туалетним папером, а записані дані зашифрували. Перегляд відеозаписів із камер спостереження показав, що його, імовірно, встановили 28 вересня.

У кримінальній скарзі зазначено, що в цій кімнаті часто обговорювали надзвичайно конфіденційні питання. Серед них – власні дослідження компанії у сфері штучного інтелекту, майбутні продукти, технічний прогрес, взаємодія з урядом, стратегічні рішення та комерційні партнерства. Через це у США розглядають інцидент як питання національної безпеки.

Які докази зібрали слідчі?

Камери зафіксували Альфозана поруч із переговорною кілька разів, хоча доступу до неї він не мав. Запис показав, як він заходить до кімнати та, схоже, перевіряє простір за телевізором, де стояв пристрій.

Із кримінальної справи також відомо, що чоловік використовував внутрішній робочий інструмент OpenAI, щоб шукати інформацію про розташування офісів, розклад бронювання переговорних і зустрічі керівників. Крім того, через обліковий запис ШІ-чатбота своєї дружини він ставив запитання про створення диктофона для безперервного запису, налаштування віддаленого доступу, покращення прослуховування в реальному часі та шифрування збережених записів. Служба безпеки OpenAI також знайшла другий схожий пристрій у сумці, що належала Альфозану.

Як відреагували в компанії та ФБР?

OpenAI звільнила працівника й співпрацює з федеральними слідчими. Директор ФБР Кеш Пател назвав спробу перехопити конфіденційні розмови про технологію суперінтелекту в OpenAI питанням контррозвідки. Якщо суд визнає Альфозана винним, йому загрожує до п'яти років ув'язнення, штраф у 250 тисяч доларів і три роки умовного нагляду після відбуття покарання.