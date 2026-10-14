Что известно о подозреваемом?

По данным Министерства юстиции США, Альфозану 35 лет. Он является гражданином Саудовской Аравии. В OpenAI он начал работать инженером в июле 2025 года. Его арестовали 9 октября и предъявили обвинение в использовании или попытке использования электронного устройства для перехвата устных разговоров, пишет Neowin.

OpenAI обнаружила устройство 30 сентября. Его подключили к USB-порту за телевизором в комнате для переговоров руководства в офисе компании в Сан-Франциско. Устройство замаскировали туалетной бумагой, а записанные данные зашифровали. Просмотр видеозаписей с камер наблюдения показал, что его, вероятно, установили 28 сентября.

В уголовной жалобе указано, что в этой комнате часто обсуждались чрезвычайно конфиденциальные вопросы. Среди них – собственные исследования компании в сфере искусственного интеллекта, будущие продукты, технический прогресс, взаимодействие с правительством, стратегические решения и коммерческие партнерства. В связи с этим в США рассматривают инцидент как вопрос национальной безопасности.

Какие доказательства собрали следователи?

Камеры несколько раз зафиксировали Альфозана рядом с переговорной комнатой, хотя доступа к ней у него не было. Запись показала, как он заходит в комнату и, по-видимому, осматривает пространство за телевизором, где стояло устройство.

Из уголовного дела также известно, что мужчина использовал внутренний рабочий инструмент OpenAI, чтобы искать информацию о расположении офисов, расписании бронирования переговорных комнат и встречах руководителей. Кроме того, через учетную запись ИИ-чатбота своей жены он задавал вопросы о создании диктофона для непрерывной записи, настройке удаленного доступа, улучшении прослушивания в реальном времени и шифровании сохраненных записей. Служба безопасности OpenAI также обнаружила второе похожее устройство в сумке, что принадлежала Альфозану.

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Как отреагировали в компании и ФБР?

OpenAI уволила сотрудника и сотрудничает с федеральными следователями. Директор ФБР Кеш Патель назвал попытку перехватить конфиденциальные разговоры о технологии суперинтеллекта в OpenAI вопросом контрразведки. Если суд признает Альфозана виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы, штраф в размере 250 тысяч долларов и три года условного надзора после отбытия наказания.