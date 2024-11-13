Oppo готує новий смартфон Reno 13 серії: витік демонструє дизайн і деталі натхненні iPhone

Нещодавній звіт розкрив очікувані терміни запуску майбутньої серії Reno 13 від Oppo, а також витік рендерів. Запуск смартфона запланований на січень 2025 року в Індії, після того, як, за чутками, 25 листопада відбудеться реліз у Китаї, хоча Oppo ще не оголосила офіційних дат.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на gadgets360, Oppo готується до запуску серії Reno 13, плануючи випустити на ринок щонайменше дві моделі – Reno 13 та Reno 13 Pro.

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Рендер, опублікований в соцмережі Weibo, натякає на знайомий дизайн задньої панелі, що нагадує iPhone, з гладкою скляною спинкою і потрійною задньою камерою.



Рендер Oppo Reno 13 / Фото Weibo

Ключові характеристики Oppo Reno 13 Pro

З'явилося кілька чуток про технічні характеристики Oppo Reno 13 Pro, хоча деталей про базову модель не багато. Повідомляється, що Reno 13 Pro може мати 6,83-дюймовий дисплей з чотирма вигинами, SoC MediaTek Dimensity 8350, до 16 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач об'ємом до 1 ТБ.

Очікується, що камера моделі Pro буде потужною, з 50-мегапіксельним основним датчиком, 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом і додатковим 50-мегапіксельним телефотооб'єктивом на задній панелі.

Для селфі пристрій може бути оснащений 50-мегапіксельною фронтальною камерою. За чутками, пристрій матиме металевий корпус, захист від пилу та води за стандартами IP68 та IP69, а також підтримку бездротової зарядки.

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Компанія Oppo відома тим, що щорічно оновлює свою серію Reno на домашньому ринку: серія Reno 12 була запущена в травні в Китаї, а згодом в липні в Індії та інших країнах, серед яких і Україна. Серія Reno 13, схоже, продовжує цю традицію, з більшою кількістю функцій і вишуканим дизайном, спрямованим на залучення нових користувачів по всьому світу.