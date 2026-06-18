Oppo тихо випустила смартфон, який може стати кошмаром для виробників павербанків

Компанія Oppo без зайвого галасу випустила на японський ринок новий смартфон Reno 15A. Апарат отримав вражаючий акумулятор на 7000 мАг, просунутий захист від води та пилу, а також збалансовані характеристики середнього класу.

Компанія Oppo тихо презентувала на японському ринку новий смартфон Reno 15A. Головними фішками новинки стали гігантський акумулятор ємністю 7000 мАг, максимальний захист від води та пилу за стандартом IP69, а також збалансовані характеристики середнього класу, повідомляє портал Gizmochina.

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Пристрій є перейменованою версією моделі Oppo Reno 15F – обидва смартфони мають однаковий номер моделі CPH2801.

Які характеристики отримав екран та залізо?

Oppo Reno 15A оснастили 6,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц та 10-бітною глибиною кольору. Його пікова яскравість на сонці сягає 1400 ніт.

Дисплей захищає міцне скло AGC Dragontrail STAR D+, а сканер відбитків пальців вбудували прямо під екран. За продуктивність смартфона відповідає процесор Snapdragon 6 Gen 1 у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR4X та швидким накопичувачем стандарту UFS 3.1.

Автономність та камери?

Головна перевага смартфона – величезна батарея на 7000 мАг. Вона підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт та протокол PPS на 55 Вт, що гарантує тривалу роботу навіть при серйозних навантаженнях.

На задній панелі виробник встановив потрійну камеру. Вона складається з основного сенсора на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS), яка компенсує тремтіння рук для чітких нічних кадрів та плавних відео, ультраширококутного об'єктива на 8 Мп та макрокамери на 2 Мп. Для селфі передбачена фронтальна камера на 50 Мп.

Які додаткові функції та рівень захисту?

Смартфон працює під управлінням ColorOS 16 на базі Android 16. Він має чип NFC для безконтактних платежів, Bluetooth 5.1, порт USB Type-C для навушників та слот для карт пам'яті microSD.

Важливо! Апарат отримав максимальний рівень захисту за стандартами IP66/68/69. Це означає, що він повністю захищений від пилу, витримує тривале занурення під воду та навіть миття гарячою водою під високим тиском.

Oppo Reno 15A / Фото OPPO

Скільки коштує Oppo Reno 15A?

Новинка виходить у трьох кольорах: рожевому (Afterglow Pink), темно-синьому (Twilight Navy) та блакитному (Aurora Blue). Ціни на японському ринку такі: