Компания Oppo незаметно представила на японском рынке новый смартфон Reno 15A. Главными фишками новинки стали гигантский аккумулятор емкостью 7000 мАч, максимальная защита от воды и пыли по стандарту IP69, а также сбалансированные характеристики среднего класса, сообщает портал Gizmochina.

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Устройство представляет собой переименованную версию модели Oppo Reno 15F — оба смартфона имеют одинаковый номер модели CPH2801.

Какие характеристики получили экран и "железо"?

Oppo Reno 15A оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и 10-битной глубиной цвета. Его пиковая яркость на солнце достигает 1400 нит.

Дисплей защищает прочное стекло AGC Dragontrail STAR D+, а сканер отпечатков пальцев встроен прямо под экран. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и быстрым накопителем стандарта UFS 3.1.

Автономность и камеры?

Главное преимущество смартфона – огромный аккумулятор на 7000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт и протокол PPS на 55 Вт, что гарантирует длительную работу даже при серьезных нагрузках.

На задней панели производитель установил тройную камеру. Она состоит из основного сенсора на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), которая компенсирует дрожание рук для четких ночных снимков и плавных видео, ультраширокоугольного объектива на 8 Мп и макрокамеры на 2 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп.

Какие дополнительные функции и уровень защиты?

Смартфон работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Он оснащён чипом NFC для бесконтактных платежей, Bluetooth 5.1, портом USB Type-C для наушников и слотом для карт памяти microSD.

Важно! Устройство получило максимальный уровень защиты по стандартам IP66/68/69. Это означает, что оно полностью защищено от пыли, выдерживает длительное погружение под воду и даже промывку горячей водой под высоким давлением.

Oppo Reno 15A / Фото OPPO

Сколько стоит Oppo Reno 15A?

Новинка выпускается в трёх цветах: розовом (Afterglow Pink), тёмно-синем (Twilight Navy) и голубом (Aurora Blue). Цены на японском рынке следующие: