Один из пользователей платформы Reddit под ником _ghostblade в течение месяца тщательно тестировал смартфон и поделился честными впечатлениями. Устройство продемонстрировало впечатляющую скорость работы, однако в нем обнаружилось и несколько недостатков, о которых стоит знать перед покупкой.

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Владелец смартфона подводит итоги своего опыта так:

Для меня эта покупка того стоит, как и для всех, кто ценит скорость работы и функционал. Впрочем, если ваши сценарии использования очень простые (простые соцсети, но не более того), стоит присмотреться к вариантам от других брендов с более "чистыми" оболочками.

Как выглядит и как работает экран?

Смартфон получил прочную металлическую рамку – редкая деталь для этого ценового сегмента (в Украине цены начинаются от 16 019 гривен за версию 8/256 ГБ). Благодаря экрану размером 6,59 дюйма и толщине 8,4 мм устройство удобно лежит в руке. Корпус защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i и обладает максимальной защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K. Дизайн дополняет стильный красный акцент в блоке камер.

Дисплей работает на базе AMOLED-матрицы с разрешением 2756×1268 пикселей, поддержкой Dolby Vision и частотой обновления 120 Гц.

Обратите внимание! AMOLED-экраны отличаются тем, что каждый пиксель светится самостоятельно, обеспечивая идеально черный цвет и высокую контрастность.

Кроме того, экран поддерживает частоту ШИМ (широтно-импульсной модуляции) на уровне 3840 Гц. Эта технология регулирует яркость, а такой высокий показатель гарантирует, что ваши глаза не будут уставать от незаметного мерцания дисплея даже при минимальной подсветке.

Хватает ли мощности для игр и нагревается ли корпус?

За скорость работы отвечает процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra, созданный по 4-нанометровому технологическому процессу. В сочетании с быстрой памятью стандарта UFS 4.1 смартфон мгновенно загружает файлы. Многозадачность работает стабильно: во время игр система удерживает в оперативной памяти до двух фоновых программ, хотя сторонний софт выгружается быстрее системного.

В игре Call of Duty Mobile частота кадров стабильно держится на уровне 105 – 120 FPS. Однако из-за специфической архитектуры чипов MediaTek устройство не лучшим образом подходит для запуска консольных эмуляторов.

Автор отметил умеренный, но ощутимый нагрев во время игр. Причиной, скорее всего, является то, что встроенная испарительная камера имеет небольшие размеры. Без дополнительного охлаждения температура во время игр достигает 43 °C. В прохладном помещении или под кондиционером показатели снижаются до комфортных 36–39 °C. При работе на улице телефон становится тёплым, но не раскаляется.

Как снимают камеры?

Основной модуль на 50 МП оснащен системой оптической стабилизации (OIS). Это позволяет делать четкие фото даже в движении или при плохом освещении. Эта камера делает высокодетализированные снимки и записывает стабильное 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду с минимальным уровнем шума. Фронтальная камера получила сенсор на 20 МП.

Зато сверхширокоугольная камера на 8 МП откровенно разочаровала владельца: она склонна к переэкспонированию и искусственному завышению резкости. Для улучшения результатов съемки пользователь советует устанавливать сторонние приложения для камеры вместо стандартных.

Примеры фотографий, сделанных на камеры Poco X8 Pro

Фото _ghostblade

Сколько держит батарея и как быстро заряжается?

Poco X8 Pro получил мощный аккумулятор емкостью 6500 мА·ч. После очистки от системного мусора время работы экрана составляет:

8 – 9 часов – при умеренном ежедневном использовании;

– при умеренном ежедневном использовании; 6 – 7 часов – при средней нагрузке;

– при средней нагрузке; 5 – 6 часов – в ресурсоемких играх.

Благодаря блоку питания на 100 Вт зарядка от 10% до 100% занимает всего 40 минут. Интересно, что принудительное охлаждение смартфона кондиционером во время зарядки сокращает это время до 36 минут благодаря включенной функции интеллектуальной оптимизации.

Обратите внимание! С подробными характеристиками смартфона Poco X8 Pro можно ознакомиться на сайте GSM Arena.

Как ограничить рекламу в HyperOS 3?

Смартфон работает на базе новейшей ОС Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3. Интерфейс радует качественными и плавными анимациями, однако из коробки система перегружена рекламой и предустановленными приложениями. Такой подход обусловлен стремлением производителя снизить конечную стоимость гаджета для потребителей.

С помощью специальных инструментов, таких как утилита Canta, _ghostblade полностью очистил систему и отключил рекламу в настройках самой HyperOS и отдельных приложений Xiaomi (в частности, в "Безопасности"), после чего смартфон начал работать максимально быстро и плавно.