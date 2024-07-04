SpaceX має на орбіті понад 100 супутників Starlink з підтримкою стільникового зв'язку

Компанія SpaceX досягла значних успіхів у реалізації своєї місії з розгортання супутникового угруповання, здатного підключати немодифіковані смартфони до інтернету. Наразі на орбіті вже перебуває понад сто таких супутників Starlink.

Розширення можливостей супутників

Під час своєї останньої місії SpaceX успішно запустила чергову партію супутників Starlink, 13 з яких оснащені технологією для забезпечення інтернетом пристроїв мобільного зв'язку. Ці супутники можуть підтримувати передачу повідомлень, голосу і даних безпосередньо на стандартні смартфони.

А тим часом SpaceX представила Starlink Mini – компактну та дешевшу антену для супутникового інтернету

Ця ініціатива розпочалася в січні, і загальна кількість цих сучасних супутників вже досягла 103. Старший директор SpaceX Сара Спанжело оголосила, що до кінця року очікується запуск ще кількох сотень супутників.

Сервіс буде готовим до осені

Темпи розгортання збільшуються, щоб забезпечити готовність сузір'я до обслуговування клієнтів T-Mobile у США до осені. Віце-президент SpaceX з інжинірингу Майкл Ніколс заявив минулого місяця, що для забезпечення надійного покриття знадобиться близько 300 супутників.

У червні SpaceX надала Федеральній комісії з питань зв'язку (FCC) оновлену інформацію про свій прогрес, зазначивши, що прямі тести системи стільникового зв'язку досягли або перевищили всі поставлені цілі. Під час цих тестів швидкість вхідного зв'язку досягла 17 Мбіт/с, а пристрої Samsung Galaxy, Apple iPhone і Google Pixel успішно підключалися до супутників.

Попри ці досягнення, SpaceX все ще очікує на схвалення FCC, щоб пропонувати послуги зв'язку абонентам T-Mobile. Вартість цих послуг поки що не розголошується. Потенційні вигоди, однак, є значними, особливо для забезпечення високошвидкісного доступу до Інтернету в сільських і віддалених районах, де наземні мережі є недостатніми або недоступними.

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SpaceX планує почати з послуг обміну текстовими повідомленнями, а до 2025 року розширити сферу послуг, включивши в неї голосовий зв'язок і передачу даних. Компанія стикається з конкуренцією з боку AST SpaceMobile і Globalstar, остання з яких співпрацює з Apple, пропонуючи аналогічні послуги супутникового зв'язку.