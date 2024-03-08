Передача відео у форматі 8K в режимі реального часу була досягнута завдяки встановленню зв'язку між станцією Showa в Антарктиді і штаб-квартирою дослідницького центру KDDI в Японії. Очікується, що ця ініціатива підвищить операційну ефективність полярних експедицій.

Дивіться також Новий полімер для 3D-друку змінює колір без барвників: ідею підглянули у метеликів

Глобальний вплив і майбутні застосування

KDDI Research підкреслила потенційний внесок проєкту у вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату. Успішне розгортання цієї високошвидкісної системи передачі відео з низькою затримкою обіцяє покращити системи моніторингу на станції Showa і може бути використане для спостережень на обох полюсах, зменшуючи навантаження на членів експедиції.

Дослідники мають на меті ретельно протестувати ефективність системи за допомогою 8K-сумісного смартфона і вирішити будь-які проблеми, щоб уможливити її використання з будь-якого місця на Землі, незалежно від швидкості з'єднання.

Не пропустіть Подивіться, як цей гуманоїдний робот танцює, а ще він найшвидший у світі

Очікується, що потужна інфраструктура Starlink сприятиме подальшому вдосконаленню систем спостереження в майбутньому.