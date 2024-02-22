Новий полімер не потребує жодних синтетичних барвників, які зазвичай використовуються для фарбування матеріалів для 3D-друку. Барвники є джерелом забруднення та обмежують можливості кольорового 3D-друку.

Читайте на сайті Два перших у світі персональних комп'ютери випадково знайшли прибиральники у британській школі

Крім того, за деякими експериментальними винятками, вся полімерна нитка на одній котушці зазвичай має один колір. Це означає, що якщо хтось хоче надрукувати один об'єкт, який має різні кольори в різних місцях, йому потрібно буде перемикатися між різними котушками.

Ще й надто, дійсно яскраві кольори – такі, як на крилах метеликів – важко отримати у вигляді барвника. Це тому, що замість пігментів крила метеликів мають нанорозмірні структури, які відбивають/розсіюють і поглинають навколишнє біле світло таким чином, що воно сприймається як яскраво-червоний, синій або зелений кольори.

Як це працює?

Дослідники змогли контролювати колір полімеру, регулюючи швидкість, напрямок та інтенсивність ультрафіолетового світла під час процесу друку. Вони також продемонстрували можливість створювати кольорові градієнти, які неможливі при традиційних методах 3D-друку.

Дивіться також Пацієнт з мозковим чипом від Neuralink навчився керувати курсором миші силою думки

Група науковців на чолі з професором Ін Діао та аспірантом Сангхюн Джеоном опублікували свої результати в журналі Nature Communications. Вони сподіваються, що їхній винахід відкриє нові можливості для застосування 3D-друку в таких сферах, як мистецтво, дизайн, освіта та безпека.

Вони також планують дослідити інші способи маніпулювання кольором полімеру, наприклад, за допомогою тепла або електрики.