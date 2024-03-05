Unitree Robotics, китайська компанія, відома своїми чотириногими роботами, випустила відео, в якому продемонструвала можливості свого дебютного людиноподібного робота H1.

А тим часом Гуманоїдний робот Atlas від Boston Dynamics повернувся з новими вміннями

На що здатен H1

Робот може пересуватися по рівній поверхні зі швидкістю 3,3 м/с, що перевищує світовий рекорд 2,91 м/с, встановлений ямайським спринтером Усейном Болтом.

Компанія стверджує, що це новий світовий рекорд для повнорозмірного людиноподібного робота.

На відео також показано, як H1 танцює, демонструючи координацію всього тіла, піднімається і спускається сходами, а також виконує стрибки у висоту.

Робот має п'ять ступенів свободи в кожній нозі завдяки тазостегновому, колінному і гомілковостопному суглобам, і чотири ступені свободи в кожній руці завдяки плечовому і ліктьовому суглобам.

Голова робота оснащена камерою глибини Intel RealSense D435i і лідаром Livox MID-360 з оглядом 360°, вихідні дані яких аналізуються в режимі реального часу двома процесорами Intel Core i7-1265U.

Вражає те, що рухи ніг H1 приводяться в дію електродвигунами M107, розробленими самою компанією Unitree. Більшість людиноподібних роботів, таких як Atlas від Boston Dynamics, використовують для стрибків більш потужні, але громіздкі та важкі гідравлічні приводи.

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Компанія заявляє, що H1 надійде у виробництво приблизно через три роки, а його ціна становитиме близько 90 000 доларів. Робот призначений для різних сфер застосування, таких як розваги, освіта, дослідження та промисловість.