На відео показано, як Optimus дістає з кошика на столі одну футболку, кладе її на стіл, акуратно розправляє і акуратно складає в невеликий прямокутник. Примітно, що робот виявив байдужість до незначних недоліків згинів, що підкреслює ранню стадію його розвитку у виконанні подібних завдань.

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Поки що нічого вражаючого

Маск уточнив, що в цьому конкретному випадку робот працював під наглядом оператора, повторюючи заздалегідь запрограмовану послідовність дій. Здатність робота функціонувати самостійно залежить від заздалегідь визначених умов, і йому було б важко адаптуватися, якби такі змінні, як положення кошика або висота столу, були змінені.

Хоча Маск визнав існуючі обмеження, він підтвердив прагнення Tesla до розвитку автономності роботів Optimus. Раніше він оголосив про плани використання в цих роботах власної нейронної мережі, що дозволить їм навчитися виконувати різноманітні операції без попереднього програмування.

А тим часом Google створив "Конституцію роботів", щоб переконатися, що вони нас не вб'ють

Нещодавня демонстрація, як описав Маск, дає змогу зазирнути в еволюцію робототехнічних можливостей Tesla. Хоча роботи Optimus наразі перебувають на ранніх стадіях розробки, компанія бачить майбутнє, в якому ці машини, оснащені передовим штучним інтелектом, будуть автономно виконувати широкий спектр завдань, що виходять за рамки їхньої ролі на виробничих об'єктах.