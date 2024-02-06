Автомобільна промисловість з її великосерійним виробництвом, маніпуляціями з важкими деталями та суворими вимогами до точності давно дозріла до роботизованої інтеграції. Хоча промислові роботи вже домінують на складальних лініях для виконання конкретних завдань, людиноподібні роботи теж мають що запропонувати і Atlas це доводить.

До теми Boston Dynamics показала, як двоногий робот Atlas кидає людині сумку з інструментами

Це дивовижне відео, тому що Atlas розпаковує і виставляє з ящиків автомобільні амортизатори. Atlas завжди був дослідницькою платформою для вивчення та розвитку робототехніки, а не комерційним продуктом – і це нове відео змушує замислитися про можливі вміння таких роботизованих систем та широту сфер їх застосування.

Ілон Маск, представивши робота Tesla Optimus, натякнув на його майбутню роль на заводах з виробництва електромобілів Tesla, а стартап Figure планує протестувати свої рішення на заводах BMW. З приєднанням Boston Dynamics до Hyundai перспектива участі Atlas у виробництві автомобілів набуває все більшої ваги.

Але є ще багато сфер, які є значно менш організованими – і саме там людиноподібні роботи будуть дуже корисними, однак навчити їх перетворювати хаос в порядок буде значно складніше. Виробники гуманоїдних роботів прагнуть перетворити їх в асистентів, які б змогли полегшити життя людей перейнявши на себе буденні завдання. Однак, схоже, що до такого майбутнього нам ще далеко.