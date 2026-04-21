Марсохід Curiosity знайшов нові ознаки стародавнього життя на Марсі

Марсохід Curiosity здійснив значущий крок у дослідженні Червоної планети, виявивши в кратері Гейл складні органічні сполуки. Ці речовини, що зберігалися в глинистих мінералах протягом мільярдів років, дають нові підказки щодо потенційної придатності Марса для життя в далекому минулому.

Що Curiosity знайшов на Марсі?

Дослідницька група NASA, використовуючи інструментарій марсохода Curiosity, успішно провела перший у своєму роді хімічний експеримент безпосередньо на поверхні іншої планети. У центрі уваги опинився регіон Глен Торрідон, де марсохід збирав зразки глинистих пісковиків у кратері Гейл. Ця місцевість була обрана не випадково, адже науковці мають вагомі докази того, що мільярди років тому тут була вода, що створювало сприятливі умови для виникнення життя, йдеться в дослідженні у журналі Nature Communications.

Завдяки спеціальному приладу SAM (Sample Analysis at Mars) марсохід проаналізував зразки віком близько 3,5 мільярда років. У результаті було ідентифіковано понад 20 видів органічних молекул. Серед найбільш інтригуючих знахідок – азотовмісні сполуки, структура яких нагадує компоненти прото-ДНК. Також було зафіксовано бензотіофен – сірчисту сполуку, яку раніше часто знаходили в метеоритах.

Цей факт підкреслює подібність процесів, що відбувалися на ранніх етапах розвитку Землі та Марса. Геологиня Емі Вільямс зазначила, що речовини, які потрапляли на Марс із метеоритами, ймовірно, були тими ж самими будівельними блоками, що дали поштовх життю на нашій планеті.

Експеримент проводився за допомогою методу мокрої хімії з використанням реагенту тетраметиламоній гідроксиду (TMAH). Ця речовина дозволила вивільнити фрагменти органіки, які були міцно зв'язані з мінералами або вбудовані у великі макромолекулярні структури. Процес включав нагрівання зразків до температури приблизно 550 градусів Цельсія.

Дослідники підтвердили успішне виявлення семи конкретних молекул, серед яких триметилбензол, нафталін та метилбензоат. Бензотіофен став найбільшою підтвердженою підземною ароматичною молекулою, знайденою на Марсі на сьогодні.

Особливе значення має те, що ці складні структури змогли зберегтися у приповерхневих шарах планети протягом величезного проміжку часу, незважаючи на вплив радіації та геологічні зміни.

Докази можливого життя, але не його беззаберечний факт

Хоча наявність цих сполук ще не є прямим доказом існування марсіанських мікроорганізмів, вона підтверджує, що стародавнє середовище Марса могло бути придатним для життя.

Але поспішати не варто, адже аналогічні результати могли бути утворені кількома шляхами. Органічна матерія могла з'явитися на планеті унаслідок падіння метеоритів, через внутрішні геологічні процеси або через життєдіяльність мікробів.

Для підтвердження походження цих сполук науковці проводили порівняльні лабораторні тести з відомим метеоритом Мурчісон. Результати показали значну схожість між знайденими на Марсі речовинами та тими, що містяться в космічних об'єктах.

Окрім того, у зразках пісковика під назвою "Мері Еннінг" було виявлено азотисті гетероцикли, які є фундаментальними компонентами нуклеїнових кислот.

Цей успіх відкриває нові горизонти для майбутніх місій. Аналогічні методи досліджень заплановані для європейської місії Rosalind Franklin на Марс, а також для зонда Dragonfly, який вивчатиме супутник Сатурна Титан, пише Popular Science. Отримані дані допоможуть оптимізувати пошуки біосигнатур – хімічних слідів, які могли залишити стародавні живі організми. Дослідження підтверджує, що марсіанські осадові породи є справжніми архівами, які зберігають хімічну історію Сонячної системи протягом мільярдів років.