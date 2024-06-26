5 найкрутіших дизайнів скляного даху в автомобілях

Виробники автомобілів відчувають дуже велику конкуренцію, адже сьогодні на ринку присутні десятки компаній. Тож вони вкладають гроші та час не лише в якість свого продукту, а й у його дизайн. Одним із варіантів виділитися завжди був дах машини. Ось 5 цікавих варіантів, які виходять за рамки нудного закритого даху чи скла на всю його поверхню.

Nissan Quest

Третє покоління Nissan Quest – один з найбільш унікальних мікроавтобусів, які коли-небудь були створені. Від панелі приладів у формі столу до авангардного зовнішнього дизайну, він не був схожий ні на що інше на дорогах того часу.

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Покупці могли замовити Quest з чотирма великими вікнами в даху, по одному для кожного пасажира в другому і третьому рядах, на додаток до звичайного люка для пасажирів попереду. Це створило свіжий і яскравий інтер'єр, де було багато світла й можливість природної вентиляції.



Третє покоління Nissan Quest / Фото Nissan

Bugatti Chiron

У 2018 році Bugatti випустив машину Chiron з дахом під назвою Sky View. Дві нерухомі панелі завдовжки 25,6 дюйма кожна були виготовлені з тонких шарів скла, однак завдяки кільком шарам, накладеним одне на одного, дах був міцним.

Bugatti стверджує, що опція SkyView також візуально збільшила простір у салоні, роблячи його більш об'ємним і привабливим.



Sky View в Bugatti Chiron / Фото Bugatti

Nissan Maxima

Nissan Maxima шостого покоління був значним відступом у дизайні від попереднього покоління. Це був спортивний седан, який на той час не був схожий ні на що інше — за бажанням його можна було придбати навіть у помаранчевому кольорі.

Однією з найбільш унікальних і пам'ятних особливостей цього покоління була фіксована скляна панель SkyView в даху. Схожа на щілину для тостера, вузька скляна панель проходила прямо по центру даху.

Якщо ж ви не хотіли цього, ви все одно могли замовити звичайний люк у даху.



SkyView у Nissan Maxima шостого покоління / Фото Nissan

Jeep Liberty

Jeep розглядав друге покоління Liberty як наступника Cherokee, і його коробкоподібний дизайн, безумовно, виглядав відповідним чином.

Щоб зацікавити клієнтів, Jeep запропонував для Liberty розсувний тканинний дах під назвою Sky Slider. Двигуни відтягували тканинне покриття назад, складаючи його в складки над заднім сидінням.

Хоч це й виглядало круто, але з роками Sky Slider виявився головним болем для власників – настільки, що NHTSA (Національна Адміністрація Безпеки Дорожнього Руху США) була завалена скаргами від покупців.



Sky Slider у Jeep Liberty / Фото Jeep

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Pontiac G6

Ще за часів існування Pontiac бренд пропонував середньорозмірний G6 у трьох варіантах кузова: седан, купе та кабріолет з відкидним верхом. Седан можна було придбати з хитрим чотирисхилим панорамним дахом. При відкритті три задніх скла зсувалися назад і накладалися одне на одне, а переднє піднімалося вгору.

Виглядало круто, але не все було так добре. Попри те, що скло складалося зовні, воно зменшувало простір над задніми сидіннями, а з часом дах був схильний до скрипів, брязкоту та інших проблем з якістю.



Pontiac G6 / Фото Pontiac

Це все – старі моделі машин, адже сьогодні виробники менш схильні до таких експериментів, віддаючи перевагу більш стриманим варіантам дизайну, перевіреним часом.