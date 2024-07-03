Учені знайшли рослину, яка зможе рости на Марсі

Вчені з Китаю стверджують, що відкрили вид пустельного моху, який процвітає в найрізноманітніших умовах, від Антарктиди до пустелі Мохаве. За їхніми словами, ця рослина могла б вижити на поверхні Марса, навіть не будучи під захистом теплиці. Але її, на жаль, навряд чи можна буде їсти через погані смакові властивості.

Мох під назвою Syntrichia caninervis може допомогти змінити вороже середовище Червоної планети, де кам'яниста поверхня в середньому замерзає при температурі мінус 62 градуси за Цельсієм, а атмосфера не тільки в 100 разів менш щільна, ніж земна, але й складається на 95% з вуглекислого газу та менш ніж на один відсоток з кисню.

Дивіться також На Марсі виявили щонайменше 150 000 тонн води: де вона та в якому стані

Деталі

Для того, щоб рости на поверхні такої непривітної планети, як Марс, потрібні особливі рослини.

Унікальні дані, отримані в нашому дослідженні, закладають основу для колонізації космосу за допомогою природно відібраних рослин, адаптованих до екстремальних стресових умов,

– пишуть дослідники у своїй статті.

Вирощування земних рослин на Марсі може допомогти нам зробити його пустельну поверхню хоча б трохи більш придатною для життя.

"Вирощування земних рослин є важливою частиною будь-якої довгострокової космічної місії, оскільки рослини ефективно перетворюють вуглекислий газ і воду на кисень і вуглеводи — по суті, повітря і їжу, необхідні людині для виживання", – розповів експерт з мохів Університету Флориди Стюарт МакДеніел.

Крім того, що він дозволяє рости іншим рослинам, сам мох "не смачний і не є чудовим доповненням до салату", додала дослідниця Інституту SETI Агата Жупанська.

Для своєї роботи дослідники змоделювали екстремальні умови марсіанського середовища і виявили, що пустельний мох дивом виживав цілих п'ять років при температурі мінус 80 градусів .

. Він навіть може повертатися до життя після майже повного зневоднення.

Також цей мох виявився напрочуд стійким до радіації, він навіть успішно ріс під впливом певних доз гамма-променів.

Дивлячись у майбутнє, ми очікуємо, що цей багатообіцяльний мох може бути доставлений на Марс або Місяць для подальшої перевірки можливості колонізації та росту рослин у космічному просторі,

– підсумували дослідники у своїй роботі.

Дивіться також Науковці дізналися, як древні квіти виживали мільйони років тому, коли не існувало бджіл

Проте лишається ще багато питань. Наприклад, ці експерименти не досліджували те, чи може цей мох бути суттєвим джерелом кисню в марсіанських умовах, а також чи може він розмножуватися й проростати в марсіанському середовищі.