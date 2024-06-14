Дуже багато води

Лід знайшли на вершинах велетенських екваторіальних вулканів. Наявність його в цьому регіоні суперечить попереднім уявленням учених про поширення води на Марсі.

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Спочатку вчені помітили тонкий шар інею на вершинах вулканів у регіоні Тарсіс – одних із найбільших гір у Сонячній системі, які втричі перевищують висоту Евересту. У холодні місяці цей іній може складатися зі 150 000 тонн води, що еквівалентно 60 олімпійським басейнам.

Ми вважали неможливим утворення інею навколо екватора Марса, оскільки поєднання сонячного світла й розрідженої атмосфери утримує температуру протягом дня відносно високою як на поверхні, так і на вершині гори — на відміну від того, що ми бачимо на Землі, де можна було б очікувати побачити крижані вершини,

– сказав провідний автор дослідження Адомас Валантінас, науковий співробітник Університету Брауна.

Вчені виявили, що паморозь конденсується на вершинах гір щоночі, а потім випаровується під променями ранкового сонця.

Це відкриття може мати вирішальне значення для моделювання існування води на Марсі, що може допомогти в майбутніх дослідницьких місіях людини.

Уперше паморозь помітив орбітальний зонд Trace Gas Orbiter (TGO) Європейського космічного агентства, який рано вранці зробив кольорові знімки з високою роздільною здатністю. Проаналізувавши 30 000 зображень, зроблених зондом, дослідники підтвердили існування інею.

"Те, що ми бачимо, може бути залишком давнього кліматичного циклу на сучасному Марсі, коли на цих вулканах в минулому випадали опади і, можливо, навіть сніг", – сказав Валантінас.

Звісно, напряму зібрати цю воду не вдасться. Якщо уявити, що ми таки доберемося до Марса й заснуємо там колонію, то є дві проблеми: