Що сталося на Марсі
Нещодавній спалах на Сонці спрямував потужний потік заряджених частинок і радіації в бік Марса, дозволивши вченим отримати рідкісне уявлення про те, як ці події розгортаються на інших планетах, окрім Землі.
Дивіться також NASA залучило сім приватних компаній до місії з прискореного повернення зразків з Марса
- Марсохід Curiosity фіксував наслідки сонячної бурі на поверхні Марса, використовуючи свої навігаційні камери, щоб записати, як частинки з Сонця дощем обрушилися на Червону планету. Апарат також виміряв найбільшу дозу радіації за час своєї 12-річної місії, що дає більше уявлення про те, скільки випробувань чекає на майбутніх астронавтів, які відправляться в далеку подорож на Марс.
- Водночас орбітальний апарат MAVEN спостерігав полярні сяйва на дальньому боці Марса.
На цих кадрах не видно полярного сяйва, однак ми можемо бачити сильні перешкоди, які спричинили зростаючі рівні сонячної радіації: відео
За останній місяць Сонце випромінювало серію сонячних спалахів і корональних викидів маси (CME), які долетіли аж до Марса. 20 травня сонячний орбітальний апарат NASA Solar Orbiter зафіксував сонячний спалах, який пізніше був класифікований як X12 (сонячні спалахи починаються з класу B, найслабшого, і закінчуються найсильнішим, X-класом).
Масивний сонячний спалах послав у бік Червоної планети рентгенівські та гамма-промені, що рухалися зі швидкістю світла, а також заряджені частинки, які були запущені наступним CME.
Ще один ролик, який показує сильні перешкоди, спричинені радіацією: відео
Відділ аналізу космічної погоди Місяця та Марса в Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA відстежив частинки, які прибували на Марс протягом десятків хвилин і з'явилися у вигляді чорно-білих смуг і цяток на зображенні марсіанського ландшафту.
Нещодавно мій рутинний моніторинг пилу збігся з великою сонячною подією, що вдарила по Червоній планеті, і заряджені частинки, які потрапили в мою камеру, спричинили спотворення,
– написали оператори марсохода від імені Curiosity, які ведуть його сторінку в соцмережі X.
Детектор оцінки радіації (RAD) марсохода був використаний для вимірювання кількості випромінювання, яке досягло Марса. Він виявив її найбільший сплеск: астронавт на поверхні планети отримав би дозу опромінення у 8 100 мікрогрей, що еквівалентно 30 рентгенам грудної клітки.
Полярне сяйво
Після цієї сонячної бурі в небі над Марсом також з'явилося полярне сяйво. Орбітальний апарат Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN зафіксував сяйво над планетою за допомогою приладу для дослідження сонячних енергійних частинок.
На цьому змонтованому з фотографій ролику фіолетовим показано області, де спостерігалося сяйво, хоча якість його далеко не найкраща: відео
Це була найбільша подія сонячних енергійних частинок, яку коли-небудь спостерігав MAVEN. За останні тижні відбулося кілька сонячних подій, тому ми спостерігали хвилю за хвилею частинок, що падали на Марс,
– каже Крістіна Лі, спеціалістка з космічної погоди в проєкті MAVEN.
Чому це важливо
Ці дані особливо важливі, оскільки людство планує висадку астронавтів на Марс у 2030-х роках.
Очікується, що скелі або лавові трубки (ями та печери у марсіанському ґрунті) забезпечать додатковий захист для людей, оскільки дози радіації на сусідній з нами планеті значно вищі через слабке магнітне поле.
Однак вчені все одно повинні знати, з чим зіткнуться астронавти, щоб підготуватися до всіх можливих ситуацій.
Сонячні бурі
Нагадаємо, наше Сонце проходить через 11-річний цикл коливань активності, і зараз ми наближаємося до сонячного максимуму. Як наслідок, на зорі спостерігається збільшення кількості сонячних плям, сонячних спалахів та корональних викидів маси.
Земля пережила власну сонячну бурю в період з 10 по 12 травня, яка призвела до перебоїв в електромережі та відключень радіо, серед інших технологій та інфраструктури, а до цього ще одну. Це призвело до красивих барвистих полярних сяйв у нічному небі над більшою частиною світу, в тому числі й над Україною.