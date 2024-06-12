Что произошло на Марсе

Недавняя вспышка на Солнце направила мощный поток заряженных частиц и радиации в сторону Марса, позволив ученым получить редкое представление о том, как эти события разворачиваются на других планетах, кроме Земли.

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Марсоход Curiosity фиксировал последствия солнечной бури на поверхности Марса, используя свои навигационные камеры, чтобы записать, как частицы с Солнца дождем обрушились на Красную планету. Аппарат также измерил самую большую дозу радиации за время своей 12-летней миссии , что дает больше представления о том, сколько испытаний ждет будущих астронавтов, которые отправятся в далекое путешествие на Марс.

, что дает больше представления о том, сколько испытаний ждет будущих астронавтов, которые отправятся в далекое путешествие на Марс. В то же время орбитальный аппарат MAVEN наблюдал полярные сияния на дальней стороне Марса.

На этих кадрах не видно полярного сияния, однако мы можем видеть сильные помехи, которые вызвали растущие уровни солнечной радиации: видео

За последний месяц Солнце излучало серию солнечных вспышек и корональных выбросов массы (CME), которые долетели до Марса. 20 мая солнечный орбитальный аппарат NASA Solar Orbiter зафиксировал солнечную вспышку, которая позже была классифицирована как X12 (солнечные вспышки начинаются с класса B, самого слабого, и заканчиваются самым сильным, X-классом).

Массивная солнечная вспышка послала в сторону Красной планеты рентгеновские и гамма-лучи, двигавшиеся со скоростью света, а также заряженные частицы, которые были запущены следующим CME.

Еще один ролик, который показывает сильные помехи, вызванные радиацией: видео

Отдел анализа космической погоды Луны и Марса в Центре космических полетов имени Годдарда NASA отследил частицы, которые прибывали на Марс в течение десятков минут и появились в виде черно-белых полос и пятнышек на изображении марсианского ландшафта.

Недавно мой рутинный мониторинг пыли совпал с большим солнечным событием, что ударило по Красной планете, и заряженные частицы, которые попали в мою камеру, вызвали искажения,

– написали операторы марсохода от имени Curiosity, которые ведут его страницу в соцсети X.

Детектор оценки радиации (RAD) марсохода был использован для измерения количества излучения, которое достигло Марса. Он обнаружил его самый большой всплеск: астронавт на поверхности планеты получил бы дозу облучения в 8 100 микрогрей, что эквивалентно 30 рентгенам грудной клетки.

Полярное сияние

После этой солнечной бури в небе над Марсом также появилось полярное сияние. Орбитальный аппарат Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN зафиксировал сияние над планетой с помощью прибора для исследования солнечных энергичных частиц.

На этом смонтированном из фотографий ролике фиолетовым показаны области, где наблюдалось сияние, хотя качество его далеко не самое лучшее: видео

Это было самое большое событие солнечных энергичных частиц, которое когда-либо наблюдал MAVEN. За последние недели произошло несколько солнечных событий, поэтому мы наблюдали волну за волной частиц, падающих на Марс,

– говорит Кристина Ли, специалист по космической погоде в проекте MAVEN.

Почему это важно

Эти данные особенно важны, поскольку человечество планирует высадку астронавтов на Марс в 2030-х годах.

Ожидается, что скалы или лавовые трубки (ямы и пещеры в марсианском грунте) обеспечат дополнительную защиту для людей, поскольку дозы радиации на соседней с нами планете значительно выше из-за слабого магнитного поля.

Однако ученые все равно должны знать, с чем столкнутся астронавты, чтобы подготовиться ко всем возможным ситуациям.

Солнечные бури

Напомним, наше Солнце проходит через 11-летний цикл колебаний активности, и сейчас мы приближаемся к солнечному максимуму. Как следствие, на звезде наблюдается увеличение количества солнечных пятен, солнечных вспышек и корональных выбросов массы.

Земля пережила собственную солнечную бурю в период с 10 по 12 мая, которая привела к перебоям в электросети и отключений радио, среди других технологий и инфраструктуры, а до этого еще одну. Это привело к красивым красочным полярным сияниям в ночном небе над большей частью мира, в том числе и над Украиной.