Останій вихід Тіма Кука: де й коли дивитися презентацію Apple WWDC 2026

8 червня в Купертіно стартує подія, на яку цілий рік чекали мільйони користувачів техніки Apple по всьому світу. Щорічна конференція для розробників Worldwide Developers Conference обіцяє стати точкою відліку для нової епохи в історії компанії, де штучний інтелект нарешті посяде центральне місце.

Як приєднатися до головної події літа?

Традиційно захід розпочнеться з великої презентації Keynote, яка пройде у понеділок, 8 червня, у кампусі Apple Park. Початок прямого ефіру запланували на 10:00 за тихоокеанським часом, що відповідає 20:00 за київським часом. Стежити за анонсами у прямому ефірі можна абсолютно безкоштовно на офіційному сайті Apple, через додаток Apple Developer, а також на каналі компанії в YouTube, пише 24 Канал.

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Одразу після завершення основної частини для широкої аудиторії відбудеться Platforms State of the Union – спеціальна технічна сесія для розробників. На ній інженери Apple зазвичай глибше розкривають особливості нових інструментів та API, які згодом змінять вигляд програм на iPhone, Mac та iPad.

Протягом усього тижня, до 12 червня, компанія проводитиме десятки онлайн-сесій, присвячених детальному вивченню нових технологій, але транслюватися наживо вони не будуть.

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Остання презентація Тіма Кука

Цьогорічна конференція має особливий емоційний підтекст. Імовірно, це останній виступ Тіма Кука у статусі чинного генерального директора компанії, адже він йде з посади вже 1 вересня, ще до того, як відбудеться презентація iPhone та інших пристроїв.

Вже у вересні посаду CEO має обійняти Джон Тернус, який наразі відповідає за розробку апаратного забезпечення. Очікується, що саме він восени презентує перший складний iPhone, а на WWDC 2026 його роль на сцені може стати значно помітнішою, ніж у попередні роки.

Siri та штучний інтелект: велике перезавантаження

Офіційний слоган заходу – All systems glow ("Усі системи сяють") – є прямою грою слів від авіаційної фрази про повну готовність систем. Цього року це натяк на повну інтеграцію штучного інтелекту в усі операційні системи. Apple уклала угоду з Google щодо використання технологій Gemini, щоб нарешті зробити Siri справді конкурентоспроможною.

Оновлений асистент отримає нову анімацію, яка буде "витікати" з Dynamic Island. Користувачі зможуть взаємодіяти з Siri через окремий додаток, завантажувати туди файли та отримувати відповіді на основі аналізу вмісту екрана. Більше того, помічник навчиться виконувати складні ланцюжки команд з одного запиту та враховувати персональний контекст користувача з пошти чи календаря.

iOS 27: повернення до витоків продуктивності

Нову операційну систему для iPhone розробники порівнюють із легендарною OS X Snow Leopard. Головний фокус зробили на стабільності та оптимізації коду, щоб виправити помилки попередньої версії з інтерфейсом Liquid Glass. Попри зосередженість на внутрішньому ремонті, користувачі отримають і візуальні зміни.

У додатку "Фото" з'являться інструменти Reframe та Extend, які дозволять добудовувати відсутні частини кадру за допомогою штучного інтелекту. Додаток "Камера" отримає гнучкі налаштування інтерфейсу, де користувач сам зможе виносити потрібні кнопки (експозицію чи ISO) ближче до зони зйомки.

Також Apple оновила Image Playground для генерації більш реалістичних зображень та додала можливість створення автоматизацій у "Командах" звичайною мовою.

Проте не всі смартфони отримають оновлення: підтримку iPhone 11 та iPhone SE другого покоління припинили.

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Прощання з Intel та нові горизонти Mac

Для власників комп'ютерів Mac новини неоднозначні. macOS 27 стане першою системою, яка повністю відмовляється від підтримки процесорів Intel. Відтепер оновлення будуть доступні лише для пристроїв на базі чипів Apple M-серії. Такий крок дозволить розробникам видалити величезні пласти застарілого коду й значно прискорити роботу системи.

Окрім софту, існують чутки про можливі апаратні анонси. Інсайдери вказують на дебют HomePod mini другого покоління та оновлену приставку Apple TV 4K на базі потужного чипа A17. Також велика ймовірність, що Apple покаже перший розумний дисплей для дому, який стане початком нової лінійки пристроїв для "розумної оселі".

Початок Keynote о 20:00 стане відправною точкою для публікації перших бета-версій нових систем для розробників. Звичайні користувачі зможуть протестувати новинки через кілька тижнів у межах публічного бета-тестування, а фінальні релізи відбудуться вже у вересні 2026 року разом із виходом нових моделей iPhone.