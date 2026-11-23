Озонова діра над Антарктидою у 2026 році стала сьомою за розміром за 48 років спостережень. Її середня площа у піковий період перевищила дві території США.

Що змусило діру так розростися

Незвичні погодні умови над Антарктидою спричинили різке збільшення озонової діри, пише SciTechDaily. Попри рекордні масштаби, вони наголошують, що озоновий шар загалом відновлюється й за прогнозами повністю загоїться в другій половині століття.

Між 7 вересня і 13 жовтня 2026 року, коли руйнування озону було найактивнішим, середня площа діри становила близько 25 мільйонів квадратних кілометрів. Це більше за подвійну площу США. Озон у стратосфері працює як природний "сонцезахисний крем" планети і захищає живі організми від шкідливого ультрафіолету. Його не варто плутати з приземним озоном, який є забруднювачем повітря і часто з'являється через діяльність людини.

Найбільшої площі діра досягла 18 вересня, коли вона сягнула 27,1 мільйона квадратних кілометрів. Це приблизно 90% від розміру найбільшої озонової діри в історії вимірювань, яку зафіксували 9 вересня 2000 року.

Щорічна озонова діра останніми роками формується пізніше в сезоні, і це свідчить, що озоновий шар лікується. Але виняткова потужність полярного вихору подовжила руйнування озону в Антарктиці цього сезону, і діра виросла до розмірів, яких ми не бачили десять років,

– прокоментував науковець Мерілендського університету й керівник команди NASA з вивчення озону Пол Ньюман.

Ньюман також розповів, що без міжнародних заходів ситуація була б гіршою. За його оцінкою, діра могла б бути більшою на 1 – 2 мільйони квадратних миль (близько 3,5 мільйона квадратних кілометрів), якби озоноруйнівних речовин в атмосфері залишалося стільки ж, скільки на піку 2000 року.

Яку роль відіграв полярний вихор?

Руйнування озону починається з хімічних сполук, створених людиною, що містять хлор і бром. Вони поступово підіймаються в стратосферу, де ультрафіолет розщеплює їх і вивільняє атоми хлору та брому. Ці атоми вступають у реакції з частинками в хмарах, які утворюються в надзвичайно холодній антарктичній стратосфері, і це призводить до розпаду озону.

Ключову роль у цьому процесі відіграє полярний вихор – сезонне кільце сильних вітрів, що обертається навколо Антарктиди високо в атмосфері. Він утримує над континентом дуже холодне повітря, а це створює умови для появи полярних стратосферних хмар. Саме в них відбуваються хімічні реакції, що руйнують озон.

У 2026 році вихор виявився незвично великим, бо атмосферні збурення, які зазвичай його послаблюють і розбивають, були слабшими, ніж зазвичай. Науковиця з Хімічної лабораторії NOAA Емі Батлер пояснила, що планетарні погодні системи, які здіймаються з нижніх шарів атмосфери, у серпні та вересні були особливо слабкими. Через це найсильніші вітри вихору трималися на кілька градусів широти далі від Південного полюса, і територія з ідеальними для руйнування озону умовами збільшилася.

Що показали вимірювання?

Попри величезну площу, втрати озону всередині діри були меншими, ніж під час найекстремальніших епізодів за останні 10 – 20 років.

Дослідники NOAA вимірювали концентрацію озону приладами, які піднімали в атмосферу на повітряних кулях з Південнополюсної базової атмосферної обсерваторії. Крім того, вони користувалися озонним спектрофотометром Добсона – оптичним приладом для вимірювання атмосферного озону. Над самим Південним полюсом найнижчий за рік рівень озону зафіксували 17 жовтня, і він становив 105 одиниць Добсона.

Одиниця Добсона описує загальну кількість озону у вертикальному стовпі атмосфери. Для порівняння, якби весь озон стиснули до стандартних температури й тиску на рівні моря, 100 одиниць Добсона утворили б шар завтовшки лише 1 міліметр. Найнижчий показник над Південним полюсом, 92 одиниці Добсона, зафіксували в жовтні 2006 року.

З 1979 року важливим джерелом даних про озон слугують і супутники. Для оцінки 2026 року вчені використали спостереження приладів на борту супутника NASA Aura, а також NOAA-20, NOAA-21 і Suomi NPP – спільної місії NASA та NOAA.

Чому озоновий шар усе ж відновлюється?

Довгострокові вимірювання підтверджують користь міжнародних дій із захисту атмосфери. Вчені NASA та NOAA вважають головною причиною поступового відновлення Монреальський протокол, ухвалений 1987 року. Країни зобов'язалися поступово відмовитися від речовин, що руйнують озон, зокрема хлорфторвуглеців, і замінити їх безпечнішими аналогами. Ці обмеження значно скоротили надходження озоноруйнівних хімікатів в атмосферу.

За словами старшого науковця Глобальної моніторингової лабораторії NOAA Стівена Монцки, концентрація хлору, пов'язаного з озоноруйнівними речовинами, в антарктичній стратосфері знизилася приблизно на третину порівняно з піком 1980-х років. Це зменшує масштаби руйнування навіть у ті роки, коли погодні умови сприяють утворенню особливо великої діри.

Коли діра нарешті загоїться?

Хлорфторвуглеці та інші озоноруйнівні сполуки колись були звичайними складниками холодильників, кондиціонерів і будівельної теплоізоляції. Багато з них уже припинили використовувати, але їхній вплив зберігається. Частина таких речовин залишається в атмосфері десятиліттями, а частина продовжує витікати зі старого обладнання, викинутих виробів і сміттєзвалищ. Тому відновлення озонового шару триває поступово і залежить від подальшого зменшення цих стійких забруднювачів.

Нині вчені оцінюють, що антарктична озонова діра зникне до 2070-х років. Величезна діра 2026 року показує, наскільки сильно незвична погода може змінювати масштаби руйнування озону з року в рік. Водночас її менша серйозність порівняно з найгіршими роками підтверджує, що міжнародні зусилля із захисту озонового шару дають стійкий результат.